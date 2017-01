Meg Ryan salta a la televisión con una comedia

La actriz Meg Ryan será la próxima estrella de Hollywood en encontrar su sitio en televisión. Según informa Deadline, protagonizará la serie 'Picture Paris', para la que el canal de cable Epix tiene intención de dar orden directa de serie, sin necesidad de realizar piloto, de modo que la serie podría ver la luz el próximo otoño.

'Picture Paris' será la adaptación en formato serie de un cortometraje homónimo que protagonizó Julia Louis-Dreyfus sobre una ama de casa estadounidense cuyo sueño es visitar París junto a su marido y sus hijos. Sin embargo, no saldrá como ella esperaba. Por su argumento, se espera que la serie sea grabada en Francia.

Si sale adelante, 'Picture Paris' sería el primer principal de Meg Ryan en televisión desde hace treinta años, cuando protagonizó un western de poco éxito titulado 'Wildside' en 1985. Posteriormente la hemos visto en la pequeña pantalla en episodios de 'Web Therapy', 'Los Simpson' o 'Curb your enthusiasm', e iba a ser la narradora de la serie 'How I Met Your Dad' que no salió adelante.

Además de protagonista, en 'Picture Paris' Ryan ejercerá de productora ejecutiva, trabajando con la productora Kapital Entertainment, que también se encuentra detrás de 'Santa Clarita Diet', la serie que protagonizará Drew Barrymore en Netflix.

Fuente: ECartelera