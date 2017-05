"Me importa una mierda que piensen que soy un engreído"

En abril de 1968 el mundo descubrió «2001: Una odisea del espacio». El filme, ideado por las mentes de Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke, encierra, tras su brillante estética, un minucioso ejercicio de investigación tan acertado que la NASA escribió un documento en el 2005 argumentando que todavía «es el filme más preciso de la historia en cuanto a ingeniería aeroespacial se refiere».



Una cinta que pavimentó la autopista hacia un género distinto dentro de la ciencia ficción. Once años después, en 1979, se estrenó «Alien, el octavo pasajero», metamorfoseando de nuevo el viaje espacial aunque esta vez dentro del terror. Para su director, el británico Ridley Scott, «2001: Una odisea del espacio» es la razón por la que existe Alien. Esta semana regresa a la franquicia con «Alien: Covenant», la nueva entrega de una saga que Scott defiende ante las criticas mientras prepara, para estrenar en el 2018, el próximo capítulo.



¿Dónde tiene su origen Alien?



Cuando vi en el cine la película de Kubrick me quedé impactado. A mí el espacio siempre me ha intrigado, pero «2001» me pareció la apoteosis. Desde entonces siempre he querido trabajar en este género. La visión de Kubrick nos afectó a todos, a George Lucas con «La Guerra de las Galaxias» y a mí con «Alien».



Se le acusa de estar explotando la franquicia...



Con el primer Alien subimos el listón del género de terror, y no pretendo ser un cretino al decir esto pero es una realidad. Yo quería volver a una entrega de puro terror porque es un género que conozco y al que creo que merece la pena regresar.



Cuarenta años después del primer capítulo, el nuevo, «Covenant», incluye la historia de «Prometheus», donde el personaje de Michael Fassbender se convierte en fundamental para que todo tenga sentido. ¿Fassbender es su gran apuesta?



Michael me fascina como actor porque tiene una cualidad muy difícil de encontrar y es que es capaz de humanizar cualquier personaje que interpreta.



La franquicia Alien ha multiplicado su presupuesto y se estima que este último capítulo ha costado ciento cincuenta millones de dólares, veinte más que «Prometheus». ¿El artista habita en el hombre de negocios o en el productor?



Me siento libre porque, ante todo, soy un hombre de negocios. Yo no me considero un artista. Acabo de recibir un premio por parte de la unión de directores, un premio que no lo reciben muchos y que me sitúa a la altura de George Cukor. Mi primera película me costó 70.000 dólares y, para poder hacerla, tuve que tragarme mi salario. He aprendido mucho en esta industria. Un realizador inteligente tiene que poner su mano donde está el dinero y mostrar coraje al hacerlo. Yo hice cuatro películas seguidas que fueron exitazos: «Alien», «Blade Runner», «Legend» y «Thelma y Louise». Las cuatro monumentales. Lo siento, me importa una mierda que pienses que soy un engreído, son películas monumentales. Creo que lo que quiero decir es que nunca debes dejarte llevar por lo que digan los demás, lo importante es saber quién eres y de dónde vienes. Yo siempre advierto a los nuevos directores que no escuchen a nadie. Una vez alguien me dijo: "¿Por qué no haces una película sobre gente normal?" Porque ese no soy yo.



¿Le molesta no haber ganado todavía un Oscar?



Te repito, soy un hombre de negocios. A mí me interesa triunfar en la taquilla, ganar dinero. Los premios me dan igual.



Cuesta encontrar un director que apueste por un grupo de mujeres fuertes liderando sus películas. Usted sí lo hace.



Nunca he tenido ningún problema en hacer películas con mujeres protagonistas. Mi madre es una mujer muy fuerte y siempre ha sido una inspiración para mí. No creo que sea algo de lo que yo tenga que alardear como cineasta, pero la verdad es que encuentro normal que una mujer fuerte protagonice una película, lo raro es no encontrar más en la pantalla.



Mucho se habla de colonizar otros planetas, ¿Cree que será posible en algún momento?



Estamos muy lejos de conseguirlo. Creo que Marte es una posibilidad de cara al futuro, pero enviar un grupo costará miles de millones de dólares... ¿Quién va a organizarlo? Yo estoy seguro de que hacia 2025 ya estaremos poblando Marte.