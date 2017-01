"Me gustó hacer un personaje de mi país"

La serie británica Humans está ambientada en una realidad paralela y explora qué ocurre cuando se confunden los límites entre humanidad y tecnología.



La segunda temporada comienza mañana en Argentina a las 22, por el canal AMC (señal 40 de Supercanal y 424 de Supercanal digital). Tendrá ocho episodios y retomará la historia meses luego de los eventos sucedidos en la primera.



En Estados Unidos, estos nuevos capítulos recién se estrenarán el 13 de febrero próximo.



A través de los synths, que son unos robots humanoides y trabajan como sirvientes, la serie plantea la pregunta: ¿quién decide qué significa estar vivo? Estos androides tienen inteligencia artificial, pero no poseen conciencia de sí mismos o sentimientos, hasta que todo cambia y comienzan a sentir como si fueran humanos.



El envío está basado en un drama televisivo de ciencia ficción de origen sueco llamando Real humans.

Escenario dialogó en exclusiva para Mendoza con Sam Palladio, actor y músico británico de 30 años, que se incorpora a esta nueva temporada en el papel de dueño de un bar. Allí, entrará a trabajar la robot protagonista del show, Anita, que es interpretada por Gemma Chan.



Al momento de atender esta entrevista telefónica, Palladio estaba en Estados Unidos, donde es pleno invierno, y está rodando su otro show, que se llama Nashville, y es un melodrama musical sobre cantantes de música country. Ese programa aquí se emite por el canal Sony y es el que lanzó al actor a la fama.

Sin más preámbulos, nos zambullimos en una charla con la nueva incorporación de Humans.



–¿Cómo es Ed? Tu personaje en la serie...

–Ed es el epítome del hombre común. Está luchando por mantener a flote el negocio familiar, que le fue delegado, y por cuidar de su madre, que está enferma. Cuando lo conocemos, acaba de contratar a Anita, el personaje de Gemma Chan, en su café para que lo ayude con la carga de trabajo. Lo llamativo es que ellos se acercan mucho y ella lo ayuda a desahogarse en este momento tan duro de su vida. Por otro lado, Ed la trata con humanidad, en un mundo en el que los synths son muy maltratados. Es una relación muy excitante y fue todo un desafío.



–¿Fue difícil crear un personaje diferente al que hacés en "Nashville"? Que se llama Gunner y es similar, en el sentido de que es bueno, amable, simpático...

–Fue hermoso poder interpretar un personaje inglés, es decir que fuera de mi país (risas). Hasta ahora, me conocen por hacer papeles de norteamericanos. Me gustó hacer un papel de alguien que fuera de mi país y poder usar mi propio acento. Fue todo un cambio y estuvo muy bueno. No sentía que debía agregar esa capa extra de acento y presión al encarnar a alguien de un país extranjero. De esa manera, el personaje terminó siendo muy natural. Asimismo, aprecio la oportunidad de entrar a un programa británico, de donde está saliendo muy buena televisión, que tiene éxito y con un papel que no es heroico. Es un desafío interpretar a alguien que no es extraordinario porque hay que ser muy honesto. No me tuve que ocultar detrás de mi guitarra o mi voz, como en Nashville.



–¿Te identificás más con Ed que con Gunner?

–Sí, porque tuve una crianza similar. Crecí en un lugar junto al mar, como Ed, y mis padres son dueños de un negocio familiar: que es una galería de arte. Mi madre no ha estado bien de salud, a veces. Sentí que había varios paralelismos y me pude identificar con él.



–¿Cómo es incorporarse a una serie que habla de temas que rozan tanto lo ético? Empezando por el uso de inteligencia artificial para beneficio personal...

–El show interpela a la audiencia, poniendo al frente preguntas que estamos a punto de contestar. Es un futuro cercano el de la serie, pero además es bellísimo cómo plantea los temas. Por eso es una serie tan atractiva, pero a la vez extraña. Son temas que vamos a tener que afrontar tarde o temprano. Cómo tratamos a las máquinas y si las máquinas tienen derechos. Es muy fascinante. Es una manera de humanizar el género de la ciencia ficción, porque la mayoría de lo que vemos está situado en un futuro lejano, aquí, uno se puede sentir identificado. En el caso de la relación entre Ed y Mia, la pregunta es ¿se puede amar a algo que no tiene corazón?



–¿Qué proyectos tenés para el 2017? Además de los televisivos...

–Hasta junio voy a estar filmando la quinta temporada de Nashville, serie que fue cancelada, pero ahora vuelve por otro canal. Se siente fresco, nuevo y divertido, al haber cambiado parte del equipo técnico con el que trabajábamos. Por mí parte, estuve trabajando en mucha música propia. Filmar esta serie me permitió vivir en este lugar (por Nashville), donde se formaron algunos de los músicos más importantes que dio Estados Unidos. Justamente, en Gran Bretaña acaba de salir un tema que grabé con la cantante irlandesa Una Healy y se llama Stay my love. En unas semanas, me voy para allá a presentarlo oficialmente. Es genial para mí empezar a ingresar en el mundo de la música real y no solo en la ficción, como me sucede con la serie.