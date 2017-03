El dos veces ganador del Tony Award Matthew Broderick será parte de "Katrina: American Crime Story", la segunda entrega de la aclamada serie limitada de Ryan Murphy, Nina Jacobson y Brad Simpson.





Broderick será Michael D. Brown, el Director de la Federal Emergency Management Agency (FEMA), quien estuvo a cargo de dar respuesta al desastre producido por el huracán Katrina.





La primera entrega, "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", fue nominada a 22 Premios Emmy y ganó 9, incluyendo "Serie Limitada Destacada". "The People v. O.J. Simpson" también ganó dos Globos de Oro, incluyendo "Mejor Serie de Televisión Limitada o Película Hecha Para Televisión"; cuatro Critics' Choice Awards, incluyendo "Mejor Película Hecha Para la Televisión o Serie Limitada"; y fue nombrada "Programa de Televisión del Año" por The American Film Institute.





"The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" fue el programa más aclamado por la crítica de 2016 y fue la nueva serie guionada de televisión por cable más vista del año en todas las audiencias clave y la serie más vista de FX con 13,9 millones de espectadores por episodio, a través de todas las plataformas lineales y digitales.





Matthew Broderick, el dos veces ganador del Tony Award, fue visto por última vez en la pantalla de "Rules Don´t Apply" dirigida y protagonizada por Warren Beatty, así como en "Manchester By The Sea" dirigida por Kenneth Lonergan. Además, será visto en "Look Away" junto a Chloe Sevigny y Aidan Turner.





Un nativo de Nueva York, Matthew Broderick hizo su debut profesional en el escenario frente a su padre, James Broderick, a la edad de 17 años en la producción "On Valentine's Day". Su actuación en Harvey Fierstein's Torch Song Trilogy, le ganó el Outer Critics Circle Award® por "Mejor actor secundario". Broderick ganó su primer Premio Tony por "Neil Simon's Brighton Beach Memoirs" y protagonizó la secuela de la obra "Biloxi Blues". Él ganó su segundo Premio Tony® por su papel como J. Pierrepont Finch, en el revival de Broadway "How to Succeed in Business Without Really Trying". Otros créditos teatrales incluyen "Night Must Fall" y "Taller Than a Dwarf".





En la pantalla, Broderick protagonizó la película aclamada por la crítica "You Can Count On Me", junto a Laura Linney. Él también se ganó a la crítica por su papel junto a Reese Witherspoon en la película ganadora del Independent Spirit Award, dirigida por Alexander Payne, "Election".





Broderick también ha participado en películas exitosas como "Ferris Bueller's Day Off", "Glory", "War Games", y "The Lion King", como la voz adulta de "Simba." Créditos adicionales incluyen a "The American Side", "Dirty Weekend", "Tower Heist", "Margaret", "Bee Movie", "Then She Found Me", "Deck the Halls", "The Last Shot", "The Stepford Wives".





Matthew Broderick. "Ferris bueller's day off", uno de los primeros grandes éxitos de



También estuvo en "Inspector Gadget", "Godzilla", "Addicted to Love", "The Cable Guy" junto al genial Jim Carrey y un extraño papel de Ben Stiller, "Mrs. Parker and the Vicious Circle", "The Night We Never Met", "The Freshman", "Family Business" y "Max Dugan Returns".





Además de sus créditos de teatro, en pantalla y en Broadway, también ha participado en "Modern Family", "30 Rock", "Master Harold...and the Boys" y ha recibido una nominación al Premio Emmy por "A Life in the Theater" junto a Jack Lemmon.





Broderick reside en Nueva York junto su esposa Sarah Jessica Parker y sus tres hijos, y está representado por CAA, Management 360 y Barry Tyerman.





"Katrina: American Crime Story", la segunda entrega de la serie limitada ganadora y aclamada globalmente de Ryan Murphy, Nina Jacobson y Brad Simpson, llegará a América Latina en FX y es producida por Fox 21 Television Studios y FX Productions.





Fuente: Prensa FX.