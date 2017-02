Matt Reeves negocia dirigir Batman tras la salida de Affleck

Matt Reeves se encuentra en la primera fase de las negociaciones para ser el cineasta de la nueva película sobre Batman que protagonizará pero no dirigirá Ben Affleck, quien renunció a su puesto de realizador hace dos semanas.



Según informó hoy el medio especializado Variety, Reeves ya se ha comprometido con el proyecto, cuyo título es "The Batman", aunque todavía no hay un acuerdo definitivo.



La filmografía de Reeves incluye trabajos como "Cloverfield" (2008), "Let Me In" (2010), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) y "War for the Planet of the Apes", que se estrenará el próximo julio.



En principio estaba previsto que Affleck fuera el cineasta y la estrella de este largometraje centrado en Batman que se enmarca dentro de la ambiciosa adaptación del universo de DC Comics a la gran pantalla, pero finalmente el artista decidió centrar sus esfuerzos en la interpretación.



"Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas", dijo Affleck al comunicar su decisión.



"Interpretar estos personajes exige concentración, pasión y la mejor actuación que pueda dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que requieren", añadió.



Además, Affleck aclaró que continúa "sumamente comprometido" con el proyecto, cuyo guión escribió junto a Geoff Johns, y dijo estar deseoso de presentar el largometraje a los seguidores de Batman en todo el mundo.



El actor dio vida por primera vez a Batman en el filme "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), una superproducción que recaudó 873 millones de dólares, según el portal especializado Box Office Mojo, pero que tuvo una discreta acogida entre la crítica.



Affleck se volverá a poner la máscara en "Justice League", el filme que se estrenará en noviembre y en el que Batman se unirá a Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher).



