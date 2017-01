Marvel inicia producción de Black Panther

Black Panther, una de las próximas apuestas de Marvel Studios para la pantalla grande, ya comenzó su producción. Así lo anunció la propia empresa, que sumó la confirmación de un conocido personaje en el elenco: el actor Andy Serkis, quien debutó en el universo de Marvel con Los vengadores: La era de Ultrón (2015).



Allí, el artista interpretó a Ulysses Klaue, un traficante de armas que es contratado por el villano para conseguir el metal denominado Vibranium, y que podía hallarse en Wakanda, el hogar del superhéroe negro que ahora alista su película en solitario.



El resto del reparto encabezado por Chadwick Boseman como Black Panther, cuenta con estrellas como Michael B. Jordan (Creed), Lupita Nyong’o (Star Wars: El despertar de la fuerza), Danai Gurira (The Walking Dead) y Forest Whitaker (Rogue One), entre otros.



Junto a lo anterior, Marvel ya reveló la sinopsis del filme, que mostrará “el viaje de T’Challa (Black Panther), quien después de lo sucedido en Capitán América: Civil War vuelve a su hogar, a la aislada y tecnológicamente avanzada nación africana de Wakanda para ocupar su lugar en el trono. Sin embargo un viejo enemigo reaparece, y eso significa que T’Challa será puesto a prueba no solo como rey sino también como Black Panther… ya que el conflicto supone una amenaza no solo para Wakanda, sino también para el mundo entero”.



La cinta es dirigida por Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station), quien además coescribió el guión junto a Joe Robert Cole (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story). La cinta será producida tanto en Atlanta (Estados Unidos) como en Corea del Sur.



La película centrada en el superhéroe tiene fecha de estreno en Estados Unidos para el 16 de febrero de 2018.