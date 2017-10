Maru Botana se refirió a la salida del Turco Naim de su programa

El Turco Naim fue hasta hace algunos días el co-conductor de "Cocinando para vos", el ciclo de América TV que conduce Maru Botana todas las mañanas.

En estos momentos, el actor y comediante está en Italia junto a su pareja Emilia Attias y la hija que tuvieron juntos, Gina.

El sitio PrimiciasYa.com habló con el Turco y confirmó que no seguirá en la pantalla de América TV: "Vuelvo a Argentina en una semana y en el programa de Maru no voy a estar más porque fue cambiando. La mejor de las ondas por supuesto y me divirtió mucho hacerlo. Fue una etapa muy linda".

"Estoy acompañando a Emi, viajando con nuestra nena y disfrutando un montón de Italia que desde el año pasado que no veníamos y nos gusta mucho. Todo muy bien", amplió sobre la escapada.

Primicias Ya también dialogó con Maru, quien expresó: "Lo mismo que dijo él, pienso yo. Conocí una excelente persona, fue muy lindo trabajar con él".

Luego, al ser consultada sobre si habrá quien lo reemplace, indicó: "La verdad ni idea, no son decisiones mías".