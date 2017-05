Martín Bossi habló de la muerte del espectador en el teatro

Martín Bossi habló de la trágica situación que se vivió en el teatro El Nacional, antes de que comience la función de Bossi Master Show. Antes de arrancar el espectáculo se descompensó un señor y falleció, lo que lo obligó al actor a cancelar la función y acompañar a los familiares y amigos allí presentes.





"Yo no estaba en escena, y me avisaron que una persona se había descompensado. Esperamos un poquito para ver si esto era un descompensación de presión, pero me dijeron que se había complicado, que había entrado la Policía. Suspendimos la función, evacuamos la sala y lamentablemente nos enteramos que había fallecido", comentó en diálogo con Clarín.com.





"Fue algo nuevo esta situación. Me quedé en el camarín. Respiré hondo y me fui a la platea, donde estaba el señor. Estuve con sus amigos, su grupo de gente, me quedé con ellos, acompañándolos. Yo soy muy creyente, por algo Dios eligió que este ángel que se llevó se despida cerca mío, cerca de donde estábamos por hacer el espectáculo. La voluntad de Dios. Así que nada, como buen cristiano estuve apoyando a la familia", agregó.





Luego dijo que jamás se le cruzó por la mente hacer la función. "Obviamente el show no debe continuar, para mí eso es una paparruchada. Y el show no continuó. Me fui con el dolor pero también con la tranquilidad de haber hecho lo correcto y estar acompañando a los familiares de esta persona que se fue a una mejor vida", explicó.





Sobre su sensación respecto a la muerte confesó que tiene un conflicto. "(No siento) nada distinto a lo que puede sentir cualquier humano. Donde me encuentre con la muerte cerca a mí me shockea. Tengo un conflicto con ese tema yo. Le puse tripa y corazón. Ni siquiera se me cruzó hacer el espectáculo, de ninguna manera. Le puse el pecho, era mi casa, así que estuve allí con ellos, acompañándolos. Después me fui a mi casa, recé un poco... La vida continúa. Nosotros nos quedamos acá, en el Nacional B, la gente que parte se va a un lugar mejor", concluyó.





El público que no pudo ver el show puede cambiar sus entradas para otro día o pedir que se le devuelva el dinero. Además se agregará una función especial el miércoles 24 de mayo a las 20.30.