Marley: "El canal quería que 'las bios' sigan, pero yo no puedo"

El ciclo de especiales que conducía Marley y que rendía homenaje a grandes personalidades, se despidió el sábado pasado de la pantalla de Telefe.

Marley presenta arrancó con su primer especial el sábado 19 de agosto, con un especial dedicado a Sandro.

También hubo un programa enfocado en la vida y obra del Papa Francisco y otros dos al cumplirse 20 años de la muerte de Lady Di.

En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Marley aclaró: "El canal quería que 'las bios' sigan pero yo no puedo. Igual que Por el mundo que eran 4, ya son 7 y no puedo seguir porque pronto estoy empezando The Wall, un nuevo programa de juegos para Telefe".

Y agregó: "El año pasado se hicieron 10 capítulos de Marley Presenta. El canal lo quiere seguir, quizás se haga un capítulo más sobre los 30 años de Susana Giménez, antes de fin de año".