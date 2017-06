Mark Hamill admitió que odia lo que sucederá con su personaje en Star Wars

Siete meses. Todavía quedan siete meses para el estreno de 'Star Wars: Los últimos Jedi' y la espera no se nos puede estar haciendo más larga. Tras la Star Wars Celebration que tuvo lugar en Orlando el pasado abril, donde se estrenó el teaser de la nueva entrega, las redes se han encendido con cientos de teorías. Una de las cosas que más se ha comentado es el cambio que hay en la actitud del personaje de Luke Skywalker, que no parece el mismo de siempre. ¿Serán ciertos los rumores sobre su paso al lado oscuro?

Todavía no lo sabemos, pero podemos suponer que algo le ha ocurrido al personaje debido a lo que el propio Mark Hamill ha declarado en una entrevista con Vanity Fair. "Llegó un momento en el que tuve que decirle a Rian: «No estoy nada de acuerdo con ninguna de las decisiones que has tomado sobre el personaje»".

Hamill continuó hablando sobre su discusión con el director Rian Johnson. "Supongo que debe ser como escribir un fanfic de tu héroe favorito, y que llegue ese héroe y te diga, «esto es muy malo» a la cara". A pesar de haberle dicho eso al director, Hamill no dejó de lado su profesionalidad. "Ahora mi trabajo es coger lo que has creado y esforzarme al máximo para conseguir realizar tu versión del personaje".

El actor aclaró que no pensaba ponerse por encima de Johnson ni de nadie, simplemente dijo que cuando hay algo que no nos gusta, debemos decirlo, y no quedarnos callados.

Fuente: ECartelera