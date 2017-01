La cantante Mariah Carey volvió a culpar a la empresa productora del show de fin de año en Times Square, Nueva York, por las fallas ocurridas durante su presentación, a pesar de las amenazas de la firma de iniciar una demanda por estas acusaciones.



"Todo lo que puedo decir es que Dick Clark es una increíble persona y tuve mucha suerte de trabajar con él desde que empecé en el negocio de la música. Pero opino que no debería hacer pasar a un artista por algo así porque no le gustaría acabar mortificado como yo", dijo la artista, al ser consultada sobre el productor responsable del show.



En declaraciones a Entertainment weekly reproducidas por diarios estadounidenses, Carey agradeció el apoyo del público y destacó que "fue una temporada de vacaciones increíble que se convirtió en una terrible víspera de Año Nuevo", al recordar lo ocurrido en la noche del sábado pasado.



La presentación de la cantante fue muy cuestionada debido a que por momentos deambuló en el escenario sin cantar, mientras una pista pregrabada seguía emitiendo su voz, y se culminó su actuación con evidentes signos de perturbación y lágrimas en los ojos.



Ante la lluvia de críticas, Carey explicó que había una falla en el retorno por lo cual no podía escuchar la música ni su propia voz, lo cual fue rechazado de mala manera por la producción, que aclaró que la cantante se negó a realizar la tradicional prueba de sonido previa al show.



"Sugerir que nosotros, que hemos producido The American Music Awards, Billboard Music Awards, New Year's Rockin Eve y Academy of Music Awards, hemos comprometido intencionadamente el éxito de una artista, es difamatorio, indignante y francamente absurdo", señaló un comunicado de Dick Clark Productions, que amenazó con iniciar una demanda contra la cantante por esos dichos.