María Laura Santillán habló de la sensibilidad de Santo Biasatti y criticó a los otros noticieros

María Laura Santillán habló sobre su trabajo y se refirió a su rol en "Telenoche". En este sentido, habló de la relación con su compañero en la conducción del noticiero de El Trece y reveló: "Santo Biasatti es muy emotivo y no estamos preparados para verlo llorar. Es re emotivo, es re llorón".

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la conductora agregó al respecto: "No le podemos presentar notas fuertes porque se emociona mucho. Eso no lo sabe la gente, pero él es así, el otro día se emocionó hablando del equipo que había viajado, del laburo y de cómo habían convivido, ese fue el punto de inflexión, el trabajo nos emociona y él se soltó ahí. No estamos preparados para verlo llorar a Santo, ni siquiera yo".

Durante el ciclo radial "Por si las moscas", Santillán confesó: "Cuando estuve mal, tenía que consolarlo yo a él, porque es muy emocional, de golpe con mucha facilidad algo le dispara la tristeza o la emoción. Además es un compañerazo, siempre llama, siempre se preocupa si necesitás algo, si estás bien".

Y sobre la actualidad de los formatos televisivos de los noticieros, la periodista fue picante: "Me parecen aburridos los otros noticieros, Telenoche sigue siendo elegido porque es el mejor. La tele hoy tiene que tocarte desde lo visual, lo auditivo, y desde todo punto de vista".

Mientras que enfatizó: "El ADN de Telenoche son las noticias, tenemos a los mejores periodistas, pero permanentemente pensamos cómo lo contamos, de qué manera, con qué enfoques, estudiamos y pensamos qué puede gustarle a la gente y nos adaptamos todo el tiempo".