Margot Robbie sigue sumando proyectos

Margot Robbie se roba la pantalla con personajes osados y mucho talento. Después de su papel en "El lobo de Wall Street" (The Wolf of Wall Street), apareció en "Focus" y se robó todas las miradas al protagonizar "Escuadrón Suicida" (Suicide Squad) cual Harley Queen. Desde ese momento, recibe y se une a importantes proyectos cinematográficos para enriquecer su carrera.



Esperando el estreno tiene "Terminal", "Goodbye Christopher Robin", "I, Tonya" y "Peter Rabbit", mientras que en carpeta figuran "Marian", "Mary Queen of Scots" y "Gotham City Sirens", cinta dentro del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés) en la que también aparecerán Catwoman y Poison Ivy. A todas ellas acaba de sumar el thriller "Dreamland", informó The Hollywood Reporter.



La peli estará a cargo del realizador Miles Joris-Peyrafitte en base a un guion de Nicolaas Zwart. La misma transcurrirá en la década del 30 y seguirá los pasos de un joven de 15 años que busca atrapar a una ladrona de bancos por el que se ofrece una importante recompensa. ¿El objetivo de tal travesía? Cobrar el dinero y salvar la granja familiar. Sin embargo, descubrirá que la fugitiva es algo más de lo que indica la Policía.



Fuente: TNTLA