Marcelo Tinelli, luego de ser atendido por el Doctor Labonia: "Nunca me pasó una cosa igual"

Marcelo Tinelli se quedó sin voz en medio de la conducción del Bailando y Moria Casán lo reemplazó por un rato, hasta que luego de ser atendido por el Doctor Labonia, el conductor logró retomar las riendas de su programa.

"Le quiero pedir perdón a todos. Fue un momento muy feo", arrancó a explicar Tinelli a su regreso.

"Yo los miraba a todos y quería que alguien viniera a salvarme. Me estaba quedando sin voz y se me cerraba la garganta, fue un momento muy feo", continuó.

"Nunca me pasó una cosa igual. Si elevaba la voz, me caía. Dije `Me ahogo en cámara'. Una cosa tremenda", concluyó y se despidió hasta el próximo lunes.

Mirá el video!

