Mamma Mia: Here We Go Again!: primera imagen de la secuela

La secuela de Mamma Mia! La película musical con los éxitos del grupo sueco Abba, ya comenzó su producción. Lily James, actriz que dará vida a la joven Donna -personaje interpretado por Meryl Streep en la película original-, ha compartido a través de su cuenta de Instagram la primera imagen de la película.





Embed It's happening.. #TheDynamos #MammaMia2 Una publicación compartida de @lilyjamesofficial el 12 de Ago de 2017 a la(s) 12:27 PDT



"Está ocurriendo...", escribe la intérprete en el mensaje que acompaña a la imagen junto al hashtag #TheDynamos, el nombre del grupo de música de Donna. Además de ella, esta banda está compuesta por Rosie y Tanya, las cuales fueron interpretadas respectivamente por Julie Walters y Christine Baranski en la cinta de 2008.





Mientras que James será la encargada de interpretar a la versión joven de Donna, Alexa Davies hará lo propio con el personaje de Rosie. Por el momento, todavía no se ha revelado el nombre de la actriz que dará vida a la joven Tanya.





Streep, Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan y Colin Firth ya han confirmado su regreso en la secuela. No obstante, todavía queda por conocer si Walters volverá como la amiga de Donna.





Mamma Mia: Here We Go Again! contará qué ha ocurrido con los personajes de la película original después de 10 años y también narrará momentos anteriores a los sucesos ocurridos en la primera entrega. El 'filme' está dirigido por Ol Parker y se estrena el 20 de julio de 2018.





Fuente: Sensacine