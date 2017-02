El cantante colombiano Maluma afirmó que se está dando "demasiado importancia" a la polémica por la letras de su éxito '4 babys', que ha sido tildada de misógina por su fuerte contenido sexual y agresivo hacia la mujer.



"El 99 % de mis canciones no son así. Si las escuchas, son canciones que incitan a la superación personal del ser humano. No se puede tomar tan en serio lo que pase con una canción, se le está dando demasiada a esta polémica", opinó el reguetonero en la rueda de prensa del Festival de la Canción de Viña del Mar, donde actuará el viernes.



Maluma destacó que el mencionado tema es su segunda canción con más reproducciones en la plataforma de videos online Youtube y resaltó que él ni es machista ni obliga a la gente a escuchar sus canciones.



"A un actor no se le puede acusar de asesino si mata a alguien en una película. Interpretamos historias de los demás, cosas que pasan en el día a día. La canción es mi primera incursión en un movimiento 'underground' como el 'trap' -género musical similar al rap pero con una mayor presencia de sintetizadores y letras más sórdidas- y se ha convertido en un éxito", incidió.



El colombiano de 23 años indicó que a pesar de las peticiones de organizaciones feministas para que no interprete la polémica pieza, piensa seguir cantándola.



"No existe posibilidad de que se elimine del repertorio. Si no se tocasen algunas canciones por el contenido de sus letras, habría que dejar de interpretar el 50 % de ellas. Los fans deciden si les gusta o no y esta pasa del medio billón de reproducciones en Youtube", insistió.



El artista, que recogió al inicio de la comparecencia el cuádruple disco de platino -más de 80.000 copias vendidas- por su 'Pretty boy, dirty boy', se rindió al concierto que ofreció ayer la tonadillera española Isabel Pantoja.



"Respeto a Isabel. Mi familia siempre ha sido muy admiradora de ella y yo también. Somos de diferentes épocas, pero tengo una admiración increíble por ella. Definitivamente es una gran música", dijo.



Sin embargo, reconoció que no entendió la bronca que la tonadillera echó ayer al público del escenario de La Quinta Vergara, en especial a los integrantes del jurado, que se sientan en la primera fila, por estar con sus teléfonos celulares.



"No entendí ese momento. Estuve confuso porque no sabía si era parte del concierto, porque antes de cada canción hacía una pequeña presentación. Estuve con ella en los camerinos y no me dijo nada, pero no sé que quería lograr con eso", confesó.



Maluma se granjeó el cariño del público chileno este lunes, cuando decidió donar el 100 % de sus ganancias del festival a los afectados por los incendios que azotaron Chile hace tres semanas y que dejaron más de 500.000 hectáreas quemadas y segaron once vidas.



"Es lo mínimo que podía hacer es ver todo el cariño que he recibido. Las historias que había allí me tocaron el corazón y bastaron un par de minutos para tomar esa decisión. Yo he venido a la Tierra a dar alegría y esperanza a muchas personas que lo necesitan", afirmó.



Para el concierto de mañana, uno de los platos fuertes de esta 58ª edición del 'festival de festivales', el colombiano no descartó alguna sorpresa.



"La Quinta Vergara se merece una presentación a la altura de lo más importante. Vamos a dar el 200 %, vamos a gozar y a cantar a pleno pulmón", concluyó.