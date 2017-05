Maisie Williams y Anya Taylor-Joy, las "nuevas mutantes"

Dos de las actrices más prometedoras de Hollywood se unen al universo X-Men. Maisie Williams y Anya Taylor-Joy se unen al reparto con el que el director Josh Boone trabajará «Nuevos Mutantes». Su fichaje llevaba rumoreándose meses y ha sido finalmente confirmado por «The Hollywood Reporter».



Williams, más conocida como Arya Stark, interpretará a Wolfsbane, una chica religiosa que puede convertirse en un lobo. «No puedo decir mucho sobre el tema, pero me encantaría formar parte del proyecto para ser una más de la familia Marvel», decía la actriz, «'Nuevos Mutantes' tiene una pinta increíble, y siempre me ha encantado la idea del spin-off, además su director, Josh Boone, tiene un talento increíble. Así que sí, contad conmigo».



Por su parte, Taylor-Joy será Magik, una mutante con poderes mágicos que puede teletransportarse y es hermana de Coloso, al que hemos visto recientemente en Deadpool.



Wolfsbane y Magik no serán las únicas integrantes de los «Nuevos Mutantes». Aún queda por elegir quiénes tomarán los papeles de Mirage –Danielle Moonstar, una joven Cheyenne para quien se busca a una actriz nativa americana–, Cannonball –Bala de Cañón en español–, Sunspot y Warlock.