Mafalda se publica por primera vez en lenguaje braille

Las personas invidentes podrán leer por primera vez en versión braille las aventuras e historietas de Mafalda gracias a una iniciativa desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social junto a la Editora Nacional Braille.



La tira, llamada "Mafalda y sus amigos", contempla editar 2.000 libros en formato gráfico y sonoro y llegará de forma gratuita a las escuelas e instituciones de enseñanza especial de todo el país.



No obstante, la iniciativa ya fue aprobada por Joaquín Lavado 'Quino', el emblemático creador del icónico personaje.



Las viñetas editadas en sistema braille estarán acompañadas por audiolibros, en los que estudiantes de locución del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) de Buenos Aires reproducirán los diálogos de Mafalda, Felipe, Susanita, Manolito y el pequeño Guille.



La propuesta fue impulsada por Pablo Vargas, un joven con discapacidad visual cuya familia y amigos siempre le leyeron estas tiras, pese a que él reconoce que era demasiado pequeño para comprender la profundidad de las viñetas de Quino.



Fue su pasión por las viñetas de la niña más popular de Argentina -y del mundo- la que la que le impulsó a idear, hace dos años y junto a su amigo Javier Kummer, una primera edición en lenguaje braille de las historietas que narran de forma cómica la realidad de Argentina entre los años 1960 y 1970.



"Descubriendo a Mafalda", nombre que recibe el proyecto en general, contó con el apoyo de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Sennaf), y sirve para premiar los 75 años de la editora, única del país que trabaja con este lenguaje.



"La editora sumó los gráficos en braille, para que quienes lean tengan noción también de cómo son los características físicas de los personajes", subrayó Vargas en un material audiovisual proporcionado hoy por el Ministerio, y añadió que "si bien la tarea de elaboración del libro no fue fácil, ya no tenemos que imaginarnos la figura de Mafalda, ahora podemos verla con las manos".



Por su parte, Kummer indicó que trabajaron en 30 tiras de la historieta, en las que agregaron una descripción de la circunstancia de la escena, y agregó que contaron con la ayuda de 106 personas ciegas que "testearon el proceso para que la historieta no perdiera sentido".



Yael Bendel, Secretaria de la Sennaf, aseguró que estas ediciones son una manera de agradecerle a Quino "todo lo que nos dio como personas y lo que nos sigue dando como cultura".



"Mafalda fue la primera niña del país que tuvo la idea de lo que son los derechos humanos y los derechos del niño. Yo me arriesgaría a decir que fue la primera niña feminista que tuvo la Argentina", concluyó Vargas.