Mads Mikkelsen se marchó del casting de los 'Cuatro Fantásticos'

El actor conocido por series como 'Hannibal' o películas como 'Doctor Strange (Doctor Extraño)', ha concedido una entrevista al medio ShortList en la que ha compartido ciertas anécdotas relacionadas con su carrera como actor. Ha hablado de su admiración por Bruce Lee, su relación con Benedict Cumberbatch... y de algo que muchos fans sospechaban: que fue llamado para aparecer en la película los 'Cuatro Fantásticos' de 2015, pero se marchó en mitad de la audición.

Hubo muchos rumores sobre quién interpretaría el papel de Doctor Doom en la película de los 'Cuatro Fantásticos', y ahora ya sabemos por qué no le vimos en la cinta. En la entrevista cuenta que se ha encontrado con decenas de casting nefastos, pero que el peor que ha hecho fue el de los 'Cuatro Fantásticos'. Y esa fue la razón por la que directamente se fue: "Creo que ha sido el único casting del que me he ido. No podía hacerlo, estaba muy mal organizado y me sentía como un idiota. No te pueden meter en una habitación con un silla y un escritorio y pretender que interpretes una frase totalmente aleatoria. ¿No tienen otro tipo de decorados?". Puede que este descontrol y falta de profesionalidad por parte del equipo de la película tenga algo que ver con su desastroso resultado en taquilla. Mikkelsen debería alegrarse de la decisión que tomó.