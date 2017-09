Madre! recibe abucheos en Venecia

La nueva película de Jennifer Lawrence , Madre!, fue abucheada por algunos asistentes al Festival de Cine en Venecia, lo cual sin duda no es la mejor respuesta... pero el director Darren Aronofsky está encantado con esta reacción.





El thriller psicológico, protagonizado por Lawrence, Michelle Pfeiffer, Javier Bardem y Ed Harris, provocó reacciones extremas pero diferentes durante su debut en la pantalla grande – lo cual significa que no tenemos ni idea de con qué nos podemos encontrar el próximo 15 de septiembre cuando estrene en EEUU, y el 29 de septiembre en España.

Durante una entrevista con Good Morning Britain, Aronofsky expresó, "Yo quiero que grites de entusiasmo o abuchees. Lo que no quiero es que no hagas nada porque entonces me sentiré decepcionado. Imagínate ir a un parque de atracciones y esta es la montaña rusa más tenebrosa en todo el parque. Tienes que tomar la decisión si quieres montarte o no".





También, es importante recordar que en los festivales de cine es muy común el que se abucheen películas, como le sucedió a Sofia Coppola con Marie Antoniette en 2006. Además, Madre! también provocó aplausos entre el público, así que no le fue tan mal a Darren.





Madre! cuenta la historia de un matrimonio que se pone a prueba cuando reciben la visita inesperada de un extraño (Harris) y su esposa (Pfeiffer).