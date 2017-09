Lupus lanza su primer disco

El power trío Lupus presentará en la noche de este domingo, en el teatro Selectro, su álbum debut de título homónimo al nombre del grupo.



"Es un disco con rockanroles, llevamos esa bandera. Somos un trío y como tal, tenemos ese poder elevado del rock and roll", explicó Seba Rivas, guitarrista de Lupus, en su visita a radio Nihuil (AM 680, FM 98.9).



Me da igual es el corte de difusión que está sonando en internet. "Es un tema muy honesto", anticipó Rivas.



Hoy, en la sala del Selectro, el público podrá adquirir el CD, mientras que el grupo planea editarlo también en vinilo.



Esta banda de rock nacida en Mendoza está integrada por Didier Turello en batería, Seba Rivas en guitarra y Paila Peña en bajo y voz.



Sus temas son el resumen de 15 años de trayectoria de los integrantes, quienes han sido protagonistas de innumerables shows en Argentina y Sudamérica, compartiendo escenarios con músicos y bandas de la talla de La Cofradía de la Flor Solar, Sarcófago, Luis Robinson, Ruta 66 La Banda del Carpo, Diego Frenkel y Palo Pandolfo, entre otros. Recientemente han abierto los shows en Mendoza de Los Gardelitos, Las Pelotas, Vox Dei, La 25 y La Renga.



Su estilo es un rock crudo que nos remonta a los clásicos del estilo.



Cuándo esta noche, a las 21

Dónde teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, casi 9 de Julio, Ciudad)

Entrada $150