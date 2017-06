'Luke Cage', 'Daredevil' y 'Jessica Jones' volverán a Netflix en 2018

El Universo Cinematográfico Marvel no da ni un respiro, ni a nivel de películas ni de series. Este año se había confirmado el estreno de grandes películas como 'Spider-Man: Homecoming' o 'Thor: Ragnarok', y la llegada de series como 'The Defenders'. Lo estamos deseando, pero cabe destacar que no nos hemos olvidado de algunas de nuestras series favoritas de Netflix. ¿Cuándo podremos ver de nuevo las aventuras en solitario de 'Jessica Jones', 'Luke Cage' o 'Daredevil'? Está casi confirmado que llegarán a lo largo de 2018.

Gracias a un vídeo recopilatorio realizado por Entertainment Weekly, hemos podido ver todos las series para televisión que actualmente está produciendo Marvel, y la sorpresa llegó cuando vimos que estos tres nombres aparecían señalados. Aún no es oficial ni ha sido confirmado por Netflix, pero sigue la línea de la plataforma de streaming; para este 2017 confirmó los estrenos de 'Iron Fist', 'The Defenders' y 'The Punisher'. Y todo apunta que esta dinámica continuará para 2018. Tal y como confirma Screen Rant, ya es oficial que las series protagonizadas por Mike Colter y Krysten Ritter se encuentran en plena producción, mientras que 'Daredevil' está a la espera de que su showrunner Marco Ramírez termine 'The Defenders', pero tienen planeado comenzar su rodaje a lo largo de este año.

Mientras que 'Jessica Jones' y 'Luke Cage' preparan su segunda temporada, la ficción protagonizada por Charlie Cox va ya a por la tercera. Aún no tenemos demasiados datos, pero es probable que se vayan estrenando en primavera, finales de verano y en invierno. Se nota que Netflix no quiere perder la oportunidad de aprovechar el éxito de los héroes de Marvel, aunque aún tendremos que ver la acogida de sus nuevas series. Todo apunta a que serán bien recibidas, tal y como ocurrió con 'Iron Fist', que aunque no obtuvo buenas críticas, fue el segundo mejor estreno de Marvel fuera de la gran pantalla.



Fuente: ECartelera