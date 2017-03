Luis Machín sobre Echarri: "No me sorprende lo que le hicieron"

Luis Machín se refirió a la denuncia que realizó Pablo Echarri, quien aseguró que fue dado de baja del elenco de la ficción que retratará la vida de Sandro en Telefe, debido a su afinidad con el kirchnerismo. "Me produce gran pena pero no me sorprende lo que le hicieron", aseguró el actor.

"No me sorprende por la época en la que estamos viviendo pero me parece lamentable y a todas luces repudiable, porque si es como lo cuenta Pablo en las notas, forma parte de la búsqueda de hacer temer", analizó en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad durante el ciclo radial Por Si Las Moscas con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Y recordó: "Yo sentí eso en carne propia, cuando (Darío) Lopérfido haciendo una especie de denuncia diciendo que 'éramos parte de un 'defalco comunicacional'. Involucrándonos en una gran mentira, en una denuncia sin ningún tipo de asidero, como cuando sacaron la lista de todos los actores que trabajamos en estas ficciones".

Asimismo, insistió: "Es terrible que Pablo pase esto, porque le puede pasar a cualquiera también. Yo la verdad es que siento mucha preocupación, nunca me sentí privado de decir nada de lo que pienso", afirmó. A la vez que destacó que "todo lo que tengo para decir de Pablo es que es generoso, solidario, un gran profesional, me produce una pena enorme que esté pasando por esto".

Por otra parte, se refirió a Vida de película, la ficción de trece capítulos que la TV Pública emitirá desde hoy, a las 18: "Ninguna de estas producciones que están empezando a difundirse en la TV Pública están hechas en este último año, es un montón de material valiosísimo que está hecho desde hace cuatro año".

"No me llama la atención que se haya sacado la página de TDA en este marco, la verdad es que me lo esperaba, pero me preocupa porque se pierde un material importante a nivel nacional", expuso.

Por último, afirmó que "esta ficción tiene casi 4 Años porque fue parte del plan general de fomento de ficción de la Televisión Digital Abierta, página la sacaron y no se puede ver más". "Cuenta la vida de un distribuidor de cine, Pascual Condito, quien quería contar su vida, y finalmente la pudo plasmar en una serie, ubica los 30 últimos años del cine nacional y su contexto histórico", concluyó.