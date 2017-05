Luis Fonsi cerró "Despacito" el primer programa de Showmatch

El primer programa de ShowMatch de la edición 2017 tuvo de todo.





Tuvo un sketch especial con actuaciones de figuras como Mirtha Legrand, Lali Esposito, Griselda Siciliani, Adrián Suar , Guillermina Valdes, Pico Mónaco, y muchos más.





Como si eso no alcanzara, Martín Bossi volvió a ponerse en la piel de Cristina Kirchner después de años de no hacerlo en el programa –en su lugar durante todo ese tiempo estuvo Fátima Flores–.





Despacito. Con todo eso, el broche de oro tenía que ser algo espectacular y es por eso que Marcelo Tinelli recurrió a Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño que hoy en día causa furor con su tema





Directo desde Estados Unidos –llegó al país horas antes del programa–, Fonsi hizo vibrar al público no solo con su más reciente hit sino que también con el anterior: "Yo no me doy por vencido".