Luciano canta para Mendoza

"Nos vemos el domingo y brindamos con un buen Malbec", dice Luciano Pereyra al cierre de la entrevista con este medio, que se realizó vía telefónica no bien se bajó del avión que lo llevó hasta Catamarca, donde se presentó en vivo el jueves último. El cantautor de 35 años está en plena gira de verano, recorriendo festivales de todo el país. En ese marco, aterrizará en Mendoza esta noche para actuar en el Festival Nacional Rivadavia Canta al País. Además, el domingo que viene estará en el cierre de la Fiesta Nacional de la Tonada, una vez que haya terminado la Vendimia departamental, en una jornada que tendrá entrada libre y gratuita.



De ídolo adolescente a baladista consagrado, el astro que oscila entre el folclore y el pop, editó en 2015 el CD Tu mano, con el que demostró que aún le quedan muchas canciones pegadizas y románticas por componer, atravesando géneros y superando prejuicios a su paso.



A fines del año pasado, surgió la versión en vivo de ese CD junto con un DVD, que fueron grabados en el Luna Park. Ahora, los planes son seguir presentándose en todo los lugares que pueda y expandirse por fuera de la Argentina.



Charlamos con Luciano Pereyra para conocer más de su presente.



–¿Cómo es el espectáculo que traés a Mendoza?

–Es un show que me tiene muy contento porque estoy pudiendo recrear lo que es el nuevo disco Tu mano En Vivo, que lo grabamos en el Luna Park y del que también hay un DVD. Estoy más que feliz y agradecido de estar recorriendo festivales.



–En Cosquín homenajeaste a Horacio Guarany junto con Soledad. ¿Cómo viviste ese momento?

–Fue muy duro, si bien lo pudimos recordar con alguna que otra canción sobre el escenario, el duelo se vive día a día. Es una persona que extraño mucho, era mi referente en lo profesional y en lo personal. Hemos compartido como familia y extraño charlar con él después de cada concierto o cada gira. De todas formas, siento que él me está acompañado siempre.



–Justamente, Soledad también estará hoy en Rivadavia, ¿hay posibilidades de que canten juntos?

–No lo hemos hablado, puede ser. Esas cosas siempre surgen de un momento a otro, pero siempre es lindo compartir con amigos en el escenario, más aún cuando se trata de alguien que uno admira y quiere mucho. Siempre que tengo la posibilidad de compartir el escenario con ella lo disfruto mucho y es un honor.



–¿Cómo se logra ese equilibrio entre folclore, balada y música pop que conseguiste en "Tu mano"? Porque te diste el gusto de ser producido por grandes de la canción melódica y hasta cantaste con el rapero cubano Descemer Bueno y David Bisbal...

–Ese equilibrio se logra teniendo un desequilibrio emocional de canciones y de música. Cuando trabajás con un productor como Andrés Castro y te encontrás con invitados tan talentosos, llegás a la etapa final con un bolsón lleno de canciones interesantes, pero también otras que te faltan. Ahí es donde empezás a armar el rompecabezas. Es un proceso en el que uno también se acomoda desde las emociones para elegir las canciones. Lo bueno es que ese proceso, que no es fácil, se compensa pasando varios días en el estudio, con buena gente y buena energía. Disfruto mucho de trabajar con gente de la cual aprendo.



–¿Por qué quisiste luego presentar un CD+DVD en vivo?

–Quise tener un registro de lo que fueron seis noches hermosas en un estadio tan mítico como el Luna Park. Fueron seis fechas agotadas y el cierre de un año que había sido muy intenso y de mucho trabajo. Este disco me dio muchas satisfacciones: lo llevé por toda Argentina; logré una nominación al Grammy Latino y encima ha tenido un fin solidario muy importante.



–Se dio de manera bastante natural ese aspecto...

–Sí. Se armaron clubes de fans, que se llaman Tu mano solidaria, y a través de la música se unieron para ayudar a quienes más lo necesitan mediante diferentes acciones. Esto me ha generado el triple de satisfacción que lo que siento arriba del escenario porque veo de lo que es capaz la música.



–Esto sucede en tiempos donde uno abre los diarios y lo que menos se ve son gestos de bondad o solidaridad...

–No sé si falta solidaridad acá, veo que la gente siempre dice presente cuando se la necesita. Quizás, falta más presencia de las personas que elegimos como representantes. El pueblo argentino es muy solidario y siempre está al frente del cañón cuando se lo necesita. Sí es cierto que, al leer los diarios, no hay muchas noticias positivas: hay inseguridad; descuido en la educación y de los ancianos de nuestro país, pero siempre hay una manera de salir adelante.



–Tras presentarte en Mendoza, vas a estar a cantar en Uruguay y en Chile, ¿cómo proyectás tu carrera en el exterior?

–Dando los pasos normales que haya que dar: editando canciones y yendo a hacer promociones. Creo mucho en el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo constante. Me gusta visitar estos países porque cada viaje es una oportunidad de aprendizaje y nunca se sabe de qué ciudad o lugar uno pueda sacar una canción. Viajando, tanto como músico y como persona, aprendo mucho. Disfruto de conocer más sobre la cultura, lo que se come y lo que se hace en otros lugares.



–Otra cosa que disfrutás es jugar al fútbol, ¿cuál es tu posición?

–Delantero por izquierda.



–¿Cómo estás de salud?

–Superbien. Estoy con muchas pilas y mucha energía, viviendo día a día cada concierto de esta temporada hermosa de festivales.