Los zombies vuelven a caminar

"Fear the Walking Dead", "spin off" de la popular serie postapocalíptica que sigue a un grupo de sobrevivientes en un mundo plagado de zombies, regresa este domingo a la pantalla de AMC con un capítulo doble que dará inicio a su tercera temporada.



Con estreno simultáneo en 125 países, la tercera entrega de "Fear..." estará dividida en dos partes de ocho capítulos, con un episodio doble también en el final de la primera mitad de temporada, el 9 de julio.



A menos de tres años de su llegada a la grilla de los cableoperadores locales, AMC busca poco a poco trasladar a Latinoamérica el espacio de prestigio ganado en la última década en la televisión paga estadounidense, donde le sacó rédito al haber apostado por un puñado de ficciones originales que hoy están consideradas entre lo mejor de la historia del género.



"Mad Men" (2007-2015) y "Breaking Bad" (2008-2013) exhibieron un nivel narrativo que contribuyó a confirmar lo que los expertos denominan como "la tercera edad de oro de la televisión", en tanto que la calidad y la escala en el diseño de producción de "The Walking Dead" (al aire desde 2010, aunque en Latinoamérica se ve por FOX) cimentaron el reverdecer del subgénero zombie.



Adaptada a partir de los cómics de Robert Kirkman, "The Walking Dead" llevó a la televisión y así dio nueva vida a unos "no-muertos" que ya no tenían la popularidad alcanzada, sobre todo, con las creaciones de George Romero, considerado como el padre del zombie moderno desde su "La noche de los muertos vivos" (1968).



Con decenas de series y películas de zombies producidas cada año, AMC y Kirkman decidieron aprovechar el impulso de la serie original -que en octubre volverá para su octava entrega- para llenar el vacío entre temporadas y desarrollaron un spin off ambientado en el mismo universo narrativo, aunque enfocado en otro grupo de sobrevivientes ubicados en otro punto geográfico de Estados Unidos.



Aquí tampoco son los zombies el principal de los peligros; por cotidianos y eventualmente "manejables" se vuelven parte del paisaje y son los otros grupos de sobrevivientes, en disputa por los recursos escasos en un mundo sin normas, a quienes hay que temer.



Como subproducto de "The Walking Dead", "Fear..." repite varias de sus fortalezas, como el manejo del suspenso y el uso en altas dosis del "gore" que tanto aman los fans, y también algunas de sus debilidades, como el desparejo desarrollo dramático, la repetición de tramas y la falta de profundización en la lógica de sus personajes.



Sin embargo, en el comienzo de la tercera temporada -al que tuvo acceso Télam- la serie ahonda en la búsqueda de un valor distintivo, una propuesta iniciada ya en la anterior entrega en la que se exploran problemáticas sociales bien actuales, como la intolerancia racial y la inmigración en la frontera méxico-estadounidense.



Las primeras dos temporadas presentaron a Madison (Kim Dickens), Travis (Cliff Curtis) y los hijos de sus respectivas parejas anteriores; una familia ensamblada disfuncional de Los Ángeles, California, intentando huir de la metrópoli en los primeros días del brote zombie.



Luego de escapar por mar junto con otros sobrevivientes hacia el territorio de México, sufrir importantes pérdidas, separar momentáneamente sus caminos y aprender a la fuerza la nueva y única ley de "matar o morir", los protagonistas de la historia encaraban nuevamente hacia el norte, donde antes de la caída de la civilización solía haber una línea limítrofe entre naciones.



Allí tanto el grupo de Travis, Madison y Alicia (Alycia Debnam-Carey), como el de Nick (Frank Dillane) y Luciana (Danay García) fueron emboscados por un grupo militar que parece tener diferentes destinos pensados para cada uno de ellos, basados en el color de su piel.



Unos 150 extras vestidos como miembros de una horda de zombies hambrientos y muchos otros añadidos digitalmente le agregarán tensión al comienzo de la nueva temporada, filmada en los inmensos estudios que Hollywood tiene en Rosarito, en el estado mexicano de Baja California.



La suerte que corrieron Strand (Colman Domingo) y Ofelia (Mercedes Mason), y la introducción de la familia Otto, fundadores de una comunidad de sobrevivientes hacia la que se dirigirá la acción de la serie, serán los principales atractivos para descubrir en los próximos capítulos.



Otro personaje que tendrá su lugar en el comienzo de la nueva temporada es Steven (Ross McCall), importado de la webserie "Fear the Walking Dead: Passage", en lo que nació como una búsqueda por fortalecer el tráfico en la plataforma digital de AMC y se retroalimenta con la propuesta televisiva.