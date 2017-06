Los vengadores originales comienzan a avizorar su despedida

Chris Evans es el Capitán América perfecto. Debutó en ese papel allá en 2011 con "El primer vengador" (The First Avenger) y desde ese momento conquistó al público. Pese a que señaló en más de una ocasión que le gustaría seguir interpretando al centinela de la libertad, su despedida podría estar cerca.



En charla con The Telegraph, el actor contó que tenía contrato con Marvel por seis películas, por lo que podría haberse despedido con la venidera "Infinity War". Sin embargo, ese film se dividirá en dos -la segunda aún no tiene nombre- para poder involucrar a todos los personajes necesarios. Él también estará en ese largometraje y explicó su decisión de formar parte porque "tenía sentido" y "va a terminar todo". ¿Se refiere a su historia individual o a la de Los Vengadores en general?



En abril pasado, Evans dijo a USA Today que si la decisión es la de finalizar su historia con "The Avengers 4" se marchará sin remordimientos y eternamente agradecido por la oportunidad que le dieron. No obstante, con su partida como una posibilidad, aclaró que extrañará este mundo que construyó de la mano de talentosos colegas y amigos como Mark Ruffalo, Scarlett Johansson y, entre otros, Chris Hemsworth.