Los rebeldes detrás de la Estrella de la Muerte

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, había más historias que aquellas de la familia Skywalker. Esa era la idea de Disney cuando adquirió el imperio de George Lucas Lucasfilm por 4.000 millones de dólares en el 2012, y los derechos de todo en el universo de Star Wars. Sí, seguirían narrando la historia de los Skywalker, ¿pero qué más había allá afuera?



Fue el veterano artista de efectos visuales de Lucas, John Knoll, quien pensó en contar la historia de los rebeldes que robaron los planos para la Estrella de la Muerte, aludida apenas en el texto que aparece al principio de la cinta original de 1977. Y con eso nació Rogue One: una historia de Star Wars.



La película se estrena hoy en los cines locales para dar inicio a una serie de producciones derivadas. Ya hay dos películas más en producción, incluyendo una historia independiente sobre Han Solo prevista para el 2018. El plan es lanzar estas cintas entre los estrenos de las próximas dos entregas de la saga.



Después de todo, si Marvel puede tener un universo, ¿por qué no Star Wars? La idea de hacer películas derivadas de Star Wars ha existido por tanto tiempo como la misma idea de Star Wars, pero hace tres décadas la propuesta hubiera sido más bien para un especial de televisión o una cinta hecha directo para video. Ahora las películas derivadas son tan importantes como las principales y reciben el mismo trato: grandes presupuestos (según reportes 200 millones de dólares), estrellas emergentes y grandes campañas de mercadeo.



Personajes y equipo

Para Rogue One seleccionaron al director británico Gareth Edwards, conocido por la cinta independiente Monstruos: Zona Infectada y el relanzamiento de Godzilla de 2014. Su vida era Star Wars, un requisito de los ejecutivos que quieren "cuidadores" para la franquicia.



El filme de Edwards se ubica en una época de conflicto y agitación en la que el Imperio crece y varias facciones rebeldes se juntan en resistencia, trayendo toda una nueva gama de nuevos personajes: la heroína Jyn Erso (Felicity Jones); su padre científico, Galen (Mads Mikkelsen); el espía rebelde Cassian (Diego Luna) y su sarcástico robot K-2SO (Alan Tudyk); un extremista, Saw Gerrera (Forest Whitaker); y un piloto del Imperio, Bodhi Rook (Riz Ahmed).



Inspirada en clásicos de la Segunda Guerra Mundial como Los cañones de Navarone y rodada por el director de cinematografía de La noche más oscura, Greig Fraser, Rogue One promete ser una película más cruda, colocando de nuevo la acción en La guerra de las galaxias.



"Tratamos de sentirnos como un verdadero equipo de rodaje en una zona de guerra", dijo Edwards, quien a veces estuvo literalmente en las trincheras con el elenco.



Ben Mendelsohn, quien interpreta al oficial imperial Orson Krennic, dijo que es "bastante intensa".

"Hay mucha batalla", afirmó. "Es una película de Star Wars más dura, en ciertos aspectos, que cualquiera de sus predecesoras".



El despertar de la fuerza y sus ganancias mundiales de 2.000 millones de dólares son un acto difícil de igualar, pero Rogue One ha tenido un trayecto particularmente agitado, al menos en la imaginación del público. Hubo rumores de refilmaciones costosas y se contrató al veterano escritor de Identidad desconocida Tony Gilroy para que ayudara con el guión, lo que no ayudó a mitigar temores de que había problemas grandes. Aunque para cualquier megaproducción es común volver a filmar escenas, los fans se pusieron de cualquier modo nerviosos.



Rogue One es tratada con un hermetismo similar al de El despertar de la fuerza y para Diego Luna, así debe ser. Ver El despertar de la fuerza sabiendo muy poco de la trama le permitió vivir la experiencia como cuando era un niño. "Uno se sentaba y dejaba que la película ocurriera frente a uno y que esas respuestas le fueran llegando a través de la voz del director, no a través de la voz de un bloguero y luego del trailer y la canción y el juguete", dijo el actor mexicano. "Gracias a este hermetismo y a todos estos filtros están logrando volver a esa época en la que el cine sucedía dentro del cine".