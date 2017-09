Los proyectos televisivos de Imanol Arias

Imanol Arias sigue siendo protagonista de la serie Cuéntame cómo pasó, cuyo costo de producción promedia 500.000 euros cada capítulo, y este año, entre mayo y julio formó parte del elenco de la nueva temporada de Velvet, la serie que vuelve bajo el título Velvet Collection con cambio de época, localidad y novedades en el elenco.





En Velvet Collection, que transcurre a partir de 1967, con el surgimiento de la minifalda, la bikini y las botas altas, Imanol es el Sr. Godó, "un banquero catalán que financiará la nueva aventura empresarial de Velvet en Barcelona, un hombre manipulador al que le gusta observar el mundo desde fuera, encantador en su apariencia pero con una gran herida dentro", lo presentó el actor.





–¿Cómo apareció la participación en la serie "Velvet Collection"?

–Me ficharon para la continuidad, siguiendo la esencia de la serie, que es amor y de amor por la moda, pero faltaba una trama familiar, y pensaron en mí para componer a un padre, y creo que en esta serie voy a estar los próximos tres años.





imanol-arias-2.jpg Imanol Arias. Foto: Télam.



–¿Cómo te llevás con las comedias?

–Esta experiencia es muy completa, además de inteligente, estoy satisfecho porque nunca había hecho un personaje así, con esta fragilidad, en una comedia que además es imprevisible. Aquí no se prevé nada, es sorpresiva. Uno se ríe de si mismo, se cuida menos... Hay que buscar lo que se corresponda con el personaje. Le he dicho al director: "No te separes mucho de mí si sigues haciendo cosas como estas".





–Suele decirse que los actores son más elogiados por sus papeles dramáticos que por los cómicos...