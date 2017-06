Los protagonistas de Thor y Wonder Woman debaten sobre quien ganaría en una pelea

La supuesta rivalidad que existe entre el Universo Cinematográfico de DC y el Universo Marvel ha quedado anulada tras las llegada de Wonder Woman a las salas de cine de Estados Unidos. Durante la gira promocional de la película, la superheroína interpretada por Gal Gadot (Batman v Superman) ha lanzado un mensaje al dios del trueno en el que asegura que conoce la respuesta a... ¿Quién ganaría en una pelea entre Thor y Diana Prince?

En el vídeo que encontrarás sobre estas líneas, Gadot incita a Chris Hemsworth a desmentir que su personaje es capaz de acabar con él en cualquier momento: "Me han preguntado quién ganaría en una pelea entre Wonder Woman y Thor. Está claro que es la respuesta es Wonder Woman, ¿no piensas lo mismo, Chris?". El protagonista de Thor: Ragnarok ha contestado a través de su cuenta oficial de Twitter admitiendo que Diana Prince está capacitada para "darle una patada en el culo" al hijo de Odín.

A pesar de que la heroína haya obtenido la respuesta esperada, la actriz israelí ha decidido otorgar el beneficio de la duda al intérprete de Marvel. "Siempre supe que eras un chico listo. Creo que merece la pena pelear. Deberíamos hacer que nuestros mundos chocasen", propone como una nueva alternativa a un 'crossover' entre DC y la Casa de las Ideas.

