Los primeros episodios de "Taboo"

Este domingo 5 de marzo, la App de FOX pondrá a disposición en América Latina el primer episodio de "Taboo", creada y protagonizada por Tom Hardy y con la producción ejecutiva del Ridley Scott, y de "The Young Pope", creada por Paolo Sorrentino, director del filme ganador del Premio de la Academia "La Gran belleza".





Con emisión regular desde el domingo 12 de marzo en FOX Premium a las 22:30 hs, creada por Steven Knight ("Peaky Blinders") Chips Hardy y Tom Hardy, llega "Taboo", un emocionante thriller de época que narra la historia de James Keziah Delaney, (Hardy) quien en 1814 luego de pasar una década en los confines de la Tierra, regresa a Londres para reclamar la herencia de lo que queda del imperio naval de su padre. Dado por muerto hace tiempo, James deberá reconstruir su propia vida y enfrentarse a la poderosa East India Company. Acorralado por la conspiración y la traición, un oscuro misterio familiar será develado.





taboo.jpg





Creada por Steven Knight ("Peaky Blinders") Chips Hardy y Tom Hardy, y compuesta por ocho episodios de una hora, "Taboo" cuenta con la producción ejecutiva del reconocido Ridley Scott ("The Martian"), Kate Crowe, Tom Hardy, Dean Baker y Steven Knight. Completan el elenco Jonathan Pryce ("Pirates of the Caribbean), Oona Chaplin ("The Hour"), Michael Kelly ("Now You See Me") y David Hayman ("MacBeth").





pope.jpg The Young Pope. Gentileza Prensa Fox.





Por su parte, también con pre-estreno el domingo 5 de marzo en la App de FOX, "The Young Pope" tendrá emisión regular en FOX Premium desde el domingo 12 de marzo a la medianoche. Con una segunda temporada confirmada- la polémica miniserie narra la historia del inicio del pontificado del papa Pío XIII, el primer papa estadounidense y el más joven en la historia. Interpretado por el talentoso Jude Law , el atractivo, mordaz, impredecible y fumador Pío XIII, debe establecer su nuevo papado y navegar las disputas de poder del Vaticano , cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente "Quiero la revolución".





Compuesta por diez episodios de una hora, "The Young Pope" cuenta con un reconocido reparto internacional integrado por la ganadora del premio de la Academia, Diane Keaton, el español Javier Cámara ("Hable con ella"), los italianos Silvio Orlando ("El Caimán") y Tony Bertorelli ("La Pasión de Cristo"), los americanos James Cromwell ("American Horror Story: Asylum") y Scott Shepherd ("Jason Burne"), la belga Cécile de France ("Más allá de la vida") y la francesa Ludivine Sagnier ("Swimming Pool").





Young Pope



Fuente: Prensa Fox.