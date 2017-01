Los Oscar, sin créditos sudamericanos

Este año la categoría de mejor película en idioma extranjero de los Oscar no tendrá ninguna sudamericana, ya que las nominaciones fueron para Land of mine (Dinamarca), Un hombre llamado Ove (Suecia), El cliente (Irán), Toni Erdmann ( Alemania ) y Tanna (Australia).





La historia sobre un músico de jazz y una joven aspirante a actriz de Damien Chazelle, anterior realizador de Whiplash, llegaba a la ceremonia de presentación de candidaturas con ocho galardones en los Critics' Choice Awards, entregados en diciembre pasado, como la más premiada de la historia de los Globos de Oro y con diferentes premiaciones que se irán entregando durante el transcurso del próximo mes.





La propuesta del joven Chazelle (31), nominado en las categorías de mejor director y mejor guión original, es una historia de amor y sueños de la época de oro de Hollywood, con la estética de los musicales de la década del '40, pero en clave actual.





La película además obtuvo las nominaciones a la mejor banda de sonido y a la mejor canción no por una sino por dos temas musicales: City of stars (que ganó en los Globos de Oro) y Audition (The Fools Who Dream).





Gosling (Sebastian) es un talentoso pianista de jazz que se niega a seguir los dictados del mercado para imponerse musicalmente y Stone (Mia), una agraciada joven que busca insertarse en la industria del espectáculo mientras atiende un bar y corre de audición en audición buscando su oportunidad.





En el filme hay, lógicamente, una historia de amor que le da vida y la enciende, pero también bares, luces, bellas canciones, desilusiones, desengaños, e increíbles coreografías, que traen reminiscencias de Fred Astaire y Ginger Roger, pero también la gracia y la delicadeza de Jacques Demy.





El segundo lugar de las nominaciones fue para Luz de luna, de Barry Jenkins, que se verá en la Argentina a partir del 2 de febrero y que narra la vida de un joven afroamericano hijo de una madre adicta y cobijado por un vendedor de drogas, que obtuvo ocho candidaturas incluyendo mejor película, director, cinematografía, guión, y mejor actor y actriz de reparto.





Igualada con ocho posibles premios -entre ellos mejor película, dirección y cinematografía- figura La llegada, el filme de ciencia ficción dirigido por Denis Villeneuve y protagonizado por Amy Adams y Jeremy Renner, en el que la protagonista debe dilucidar el modo de comunicarse con una civilización extraterrestre que llega al planeta Tierra con intenciones desconocidas.





La categoría a mejor filme incluye, además de las tres anteriormente nombradas, a Manchester junto al mar (con estreno local previsto para el 23 de febrero).





Un camino a casa (que aquí llegará el 16 de febrero), Hasta el último hombre, Fences y Talentos ocultos y Sin nada que perder (en ambos casos con arribo a las carteleras argentinas el 2 de febrero).





Anuncio por internet

La ceremonia de anuncio de candidaturas se llevó a cabo por primera vez vía streaming y sin público a través de las webs oficiales de los Oscar, y contó con la participación de la presidenta de la Academia de Hollywood, Cheryl Boone Isaacs, los actores Jennifer Hudson, Brie Larson, Ken Watanabe, el director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezki y los directores Guillermo del Toro y Jason Reitman, entre otros.