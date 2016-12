Los Mercenarios 4 será la última película de los héroes de los ´80 y ´90

Desde hace bastante tiempo que no se escuchaba nada de la cuarta entrega de "The Expendables". Pero en las últimas horas se confirmó que la idea es que la película con los héroes de acción ochentosos y noventosos que se han revitalizado llegue a las salas de cine en 2018. ¡Esa es una buena noticia! La mala para los fans de estos indestructibles es que marcará el fin de la franquicia que comanda Sylvester Stallone desde 2010.



Así es, los muchachos y las chicas más rudos de la pantalla grande dirán adiós con este film que aún no tiene fecha exacta de estreno. Por el momento, los anunciados para regresar son "Sly" para ponerse en la piel de Barney Ross, Arnold Schwarzenegger para encarnar a Trench y Jason Statham para darle vida a Lee Christmas. Es seguro que en las próximas semanas la productora empezará a soltar los demás nombres del cast y del director.



Respecto al villano, tampoco se sabe nada. Sin embargo, en mayo de 2015 (parece que pasaron mil años) se habló del increíble luchador estadounidense Hulk Hogan. Sí, el de característicos cabellos rubios, enormes bigotes y un tostado veraniego. De hecho, él mismo dijo a la prensa que estaban tratando de encontrar la forma de convertirlo en "en el hombre más malvado del mundo".