Los hombres tienen el triple de diálogo que las mujeres en Hollywood

"Me gusta cuando callas porque estás como ausente". Pablo Neruda escribió una vez esas palabras, pero da la impresión de que las superproducciones no entendieron este verso y lo llevaron al extremo. Un verso no explica toda una poesía, pero sí es capaz de dar ideas equivocadas a quien lo lea más allá de sus palabras. Hollywood prefiere que ellas se mantengan en silencio, y por ello solamente el 27% de los diálogos de las películas más grandes de 2016 fueron pronunciados por mujeres.Los datos fueron compilados tras analizar los guiones de 'Capitán América: Civil War', 'Buscando a Dory', 'Zootrópolis', 'El Libro de la Selva', 'Mascotas', 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia', 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', 'Deadpool', 'Rogue One: Una historia de Star Wars' y 'Escuadrón Suicida'. Estas diez películas muestran que, incluso habiendo muchos personajes protagonistas femeninos en estas producciones, la igualdad en cuanto a intervenciones sigue siendo más bien discreta.

Algo que a más de uno le sorprenderá es que el peor dato lo registra 'Rogue One: Una historia de Star Wars', donde, a pesar de su protagonista, Jyn Erso, el 91% de las conversaciones son masculinas. Es un hecho que refleja a trasluz el techo de cristal que sigue siendo invisible para gran parte de la sociedad. También se debe destacar que en ninguna de las obras hubo un 50% de mujeres o más en sus respectivos repartos.

Sin embargo, existen buenas noticias que muestran un avance respecto a otros tiempos. Se puede ver que, a pesar del escaso reparto femenino, el personaje más popular de 'Escuadrón Suicida' fue Harley Quinn (Margot Robbie), o cómo en 'Zootrópolis' su protagonista femenina lucha contra viento y marea para cumplir sus sueños mientras todos trataban de imponerle reglas y roles conformistas, o cómo el reboot de 'Cazafantasmas' acalló muchas críticas por prejuicios preconcebidos antes de su estreno. El avance es lento (mucho), pero existe, y tarde o temprano no habrá que hablar de desigualdad porque se habrá desvanecido. Más de la mitad de las películas estudiadas han pasado el Test de Bechdel, es decir, en más de la mitad aparecen dos mujeres teniendo una conversación sobre cualquier tema que no sea un hombre. Eso ya es un paso. Pero todavía no es así y queda mucho por avanzar en nuestra sociedad.

