Los hijos de los villanos de Disney están de regreso

Descendientes 2, segunda parte de la película musical que presentaba a los hijos de los villanos de Disney mientras se debatían entre servir al mal como sus padres o entregarse a la bondad en el reino de los cuentos de hadas, se estrenará en toda Latinoamérica hoy a las 20 por Disney Channel (señales 201 y 1070 en HD de Supercanal Digital) y Disney XD (205).

Con las cantantes y actrices Dove Cameron y Sofia Carson nuevamente en los roles principales como Mal y Evie (las hijas de Maléfica y la Reina Malvada de Blancanieves), la cinta orientada al público teen llega a la Argentina con altas expectativas por parte de la empresa del ratón Mickey.



El panorama es bien alentador, luego de que en su estreno en simultáneo en varias señales de la compañía en Estados Unidos el último 21 de julio los "descendientes" cosecharan nada menos que 21 millones de televidentes.



A esa cifra se le suman otras 150 millones de visualizaciones totales entre los distintos videos promocionales de la cinta en el canal de YouTube de Disney y la inmensa cantidad de descargas del álbum con la banda de sonido en iTunes, que lo posicionaron en el puesto número 1 de la plataforma tan sólo tres días después del estreno.



El disco, editado por Walt Disney Records, cuenta con seis canciones originales como el ya hit Ways To Be Wicked y What's My Name, así como versiones de temas ya conocidos de los clásicos de Disney y tres canciones originales del la serie de cortos animados Descendientes: Mundo de villanos.



Con el éxito casi asegurado también en Latinoamérica, Descendientes 2 es una de las pruebas de por qué Disney es el segundo conglomerado de medios de entretenimiento más grande del mundo, ya que más allá de los miles de millones de dólares que recauda por sus franquicias taquilleras y parques de atracciones, la máquina también está aceitada en sus canales de cable.



Disney se alimenta habitualmente de cuentos clásicos de hadas o de cómics (como lo hace con Marvel Studios), pero como en el caso de Descendientes abreva también en sí misma.



Es que la película original de 2015 contaba la historia de los descendientes de villanos famosos de Disney Mal , Evie, Carlos (hijo de Cruella de Vil) y Jay (hijo de Jafar, el villano de Aladdin) y de cómo eran invitados a abandonar su reclusión en la Isla de los Perdidos para tener una oportunidad en Auradon, una suerte de reino de cuento de hadas.



Lidiando con la desconfianza de los hijos de los héroes de los clásicos de Disney y con la orden de sus padres malvados para que siguieran su ejemplo en la mala vida, los chicos finalmente se adaptaban al mundo nuevo y decidían dejar atrás la senda trazada por su familia y armar su propia historia.



En el mismo proceso catapultó a Cameron, que ya protagonizaba la serie Liv y Maddie por Disney Channel, y a Carson al estrellato; luego de la película ambas encontraron oportunidades para rodar otras propuestas fuera de Disney e iniciaron carreras musicales prometedoras.



"En Descendientes 2 todo ha cambiado, ha pasado suficiente tiempo para que los otros tres chicos se sientan muy cómodos en el mundo de los buenos, en Auradon. Todos menos mi personaje, Mal, que se siente muy incómoda, no puede encontrar su camino", relató la platinada Dove Cameron, en una entrevista conjunta con su amiga Sofia Carson, "Evie" en la película.



La presión por ser una figura perfecta de la realeza a partir de su noviazgo con el rey Ben (hijo de Bella y la ex Bestia) agobia a Mal, quien regresa a sus raíces malvadas en la Isla de los Perdidos, aunque allí la nueva villana Uma (hija de Úrsula de La Sirenita) se autoproclamó reina de la deteriorada isla.



Ni Uma ni sus secuaces Harry Hook (hijo del Capitán Garfio) y Gil (hijo de Gastón de La Bella y la Bestia) la recibirán muy amistosamente, pero le darán la oportunidad a la heroína de poner las cosas en perspectiva.



"Creo que al haber tomado a cuatro personas que toda su vida han sido exactamente lo opuesto a lo que son tiene que ser un gran cambio para ellos", explicó Dove Cameron sobre las dudas de Mal, y prometió que se va a ver "un arco importante hacia el final de la película".



Por su parte, en un perfecto castellano tras haberse criado en Florida en una familia de raíces colombianas, Carson se mostró entusiasmada por el estreno en Latinoamérica y dijo que esperaba que "los fans se enganchen con los personajes y amen a la película" tanto como ellas.



Las dos veinteañeras han sido moldeadas por la factoría Disney, con gran pericia para hacer de chicas con talento eximias bailarinas, cantantes, actrices; en suma verdaderas estrellas del espectáculo, como dan fe nombres de la talla de Britney Spears, Christina Aguilera, Miley Cyrus o Selena Gómez.



"A los 3 años me aprendí todas las canciones de las princesas de Disney, vivía vestida de princesa. Disney siempre ocupó un espacio muy especial en mi corazón y siempre supe que quería ser cantante, actriz, performer", afirmó Sofia, y agregó: "Después de prepararme, audicionar, trabajar, cuando me dieron el papel de Evie me cambió la vida; han sido los dos años más increíbles de mi vida".



En un lujoso hotel del barrio porteño de Recoleta, a cuyas puertas se agolpaban decenas de adolescentes que quién sabe cómo habían averiguado donde se alojarían sus famosas ídolos, Carson admitió que Disney "es una plataforma impresionante, una de las mejores en la industria" y que "poder formar parte de su legado, de esta familia es un honor".



"Mi niñez estuvo muy influida por todos los clásicos, y ahora en mi paso de ser una joven adolescente a una adulta también ha estado acunada por Disney", dijo Cameron en consonancia con su compañera, aunque en su caso la experiencia comenzó hace ya seis años con "Liv y Maddie", que por cuatro temporadas protagonizó también en Disney Channel.



"Para mí Disney es un trampolín para ser una estrella, pero eso llegará cuando llegue, lo más importante es sentirme apasionada por lo que hago", finalizó Dove, quien en sus días en la ciudad también grabó junto a Carson una participación en la exitosa serie Soy Luna, de Disney Channel Latinoamérica, que podrá verse en los próximos meses.