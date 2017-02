Los Guns N' Roses se equivocaron de ciudad

El show que Guns N' Roses dio en Melbourne el martes no empezó de la mejor manera. El clásico presentador de cada fecha, McBob -que también es parte del equipo técnico de la banda- se equivocó en el saludo que da pie a la salida de la banda: gritó "Sidney" cuando estaban por actuar en Melbourne.El estadio completo empezó a abuchear a McBob hasta que volvieron a estar atentos a cualquier movimiento en el escenario. Todos esperaban ver a Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía en acción. Como en la mayoría de las paradas de la gira(que pasó por Buenos Aires y Rosario), el recital arrancó con "It's So Easy" y "Mr. Brownstone".

Luego del show, vía Twitter, GNR pidió disculpas por el error de McBob. Axl, Slash y McKagan también lo hicieron desde sus cuentas personales en la red social.