Los guionistas de 'Alias' están abiertos a un regreso de la serie

urante las cinco temporadas que duró en antena en el canal ABC, la serie 'Alias' consiguió el reconocimiento de la crítica como uno de los productos de acción y thriller más interesantes del momento y encumbró a JJ Abrams como uno de los showrunners más a tener en cuenta en los próximos años.Ahora, once años después de su final, sus guionistas afirman que están abiertos a un regreso de la serie."Sería genial hacerlo, incluso hemos tenido conversaciones con J.J. Abrams", confesaba Josh Appelbaum, coproductor ejecutivo, en un panel en el marco del ATX Festival de Austin que reunió a los guionistas de 'Alias', aunque advertía: "La idea idónea aún no ha llegado. Y no querríamos hacerlo a menos que sea absolutamente perfecto".

La puerta está abierta aunque no parece que el reboot de 'Alias' vaya a ser inminente. Antes veremos los regresos de series como 'Will & Grace', 'Dinastía' o 'Roseanne' que están en camino.

Fuente: Fotogramas