Los grandes olvidos de la Academia a la hora de los homenajes

Si no era suficiente con el error garrafal de la organización con la no victoria de 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' frente a 'Moonlight', otro de los fallos ha sido con el 'In Memóriam'. Patricia Arquette, ganadora hace dos años del Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Boyhood', declaró sentirse "dolida y decepcionada" con la Academia después de que hayan olvidado incluir a su hermana Alexis, fallecida en septiembre de 2016, en el tributo.

En una entrevista concedida a la Vanity Fair durante la fiesta que organiza la revista tras la ceremonia de los Oscar, la actriz de 'Médium' declaró: "Estoy realmente muy triste. En el momento en el que se recuerda a los profesionales que ya no está con nosotros, olvidaron incluir a mi hermana Alexis".

Alexis Arquette murió el 11 de septiembre del 2016 a los 47 años debido a un infarto. Reconocida activista por los derechos de la comunidad transexual, se trataba de una las pocas figuras transgénero reconocidas. Arquette actuó en más de 50 producciones, entre ellos 'Pulp Fiction', 'Cosas que nunca te dije' y 'Creo que sí'. En televisión se le pudo ver en series como 'Californication' o 'Xena, la princesa guerrera'. En 2007, sus hermanos produjeron el documental 'Alexis Arquette: She's My Brother', en el que le rendían tributo.

Una gala con olvidos y errores

El olvido de la actriz se une al de los comentados Garry Shanding, popular comediante estadounidense y nominados varias veces a los premios Emmy; la actriz Florence Henderson; y Robert Vaughn, actor que fue nominado al Oscar a la mejor interpretación masculina de reparto en 1960 por 'The Young Philadelphians'.

A esto hay que añadirle el error de confundir a la productora Jan Chapman con la diseñadora de vestuario Janet Patterson, fallecida en octubre de 2016. La organización utilizó una fotografía de Chapman, amiga de Patterson, en lugar que el de la diseñadora, provocando la indignación de la productora.

"Estaba devastada con la utilización de mi imagen en el lugar de mi gran amiga y colaboradora desde hacía años, Janet Patterson. Había insistido a su agencia que revisaran cualquier fotografía que fuera a ser usada y se suponía que la Academia lo tenía resuelto. Janet fue una gran belleza y fue nominada cuatro veces a los Oscar, y es muy decepcionante que el error no fuera retirado", declaró.Fuente: ECartelera