Los famosos que interpretarán a la nueva saga de monstruos que llegarán al cine

Una foto para reunir una cantidad de talento que nadie imaginó ver dentro del 'Dark Universe' de Universal. Y es que el nuevo universo de monstruos que la productora pretende lanzar con 'La momia', parte con mucha ventaja ahora que se ha confirmado uno de los últimos nombres que sonaban, el de Javier Bardem. Y es que hace tan solo días el intérprete español seguía bromeando con la posibilidad de dar vida a Frankenstein, asegurando que su cabeza es del mismo tamaño que la del monstruo. Ahora tenemos posado de Bardem junto a Russell Crowe, Johnny Depp, Tom Cruise y Sofia Boutella.

"Si, bueno, hemos hablado, y me encantaría ser parte de ella. Además tengo el mismo tamaño de cabeza, eso seguro, y tampoco van a tener que gastar mucho dinero en maquillaje", decía el más reciente miembro de este equipo de monstruos que tiene en Cruise y Boutella una avanzadilla de dudosa efectividad. Pero, a pesar de que esta primera cinta del universo parezca una película de acción más protagonizada por el amante de las escenas de riesgo, Cruise, Universal va a por todas.

Grandes nombres para evitar la tragediaCuando aún no se sabe como funcionará 'La Momia' en taquilla, y la cosa no apunta a hit seguro, Universal ha cerrado sus garras en torno a un director que acaba de dar a Disney un éxito de los que hacen historia. Y es que Bill Condon, cineasta que se pusiese tras las cámaras de la nueva adaptación de 'La Bella y la Bestia', será el encargado de dirigir 'La Novia de Frankenstein'. Toda precaución es poca para borrar de la mente de los espectadores el fiasco máximo que fuese aquel Drácula al que diese vida Luke Evans, que iba a ser el punto de partira de salida de un universo ante el que esta productora no pierde la fe. Grandes nombres para lanzar una serie de cintas que claramente ansían congregar a tantísimos fans como reúnen otros universos como el de Marvel o DC.Fuente: ECartelera