Los fallecidos David Bowie y Leonard Cohen fueron nominados a los premios Brit

David Bowie y Leonard Cohen, dos referentes de la música fallecidos el año pasado, competirán en forma póstuma para los premios Brit de la música británica, que se entregarán el 22 de febrero en una ceremonia que se realizará en el estadio O2 Arena, de Londres.



Bowie competirá en los rubros mejor artista masculino y mejor álbum, por su disco "Blackstar", lanzado el 8 de enero del año pasado, mientras que el canadiense Leonard Cohen hará lo propio en el rubro mejor mejor artista masculino internacional, informó la agencia española Efe.



En el rubro mejor artista masculino, Bowie pugnará contra Craig Davis, Michael Kiwanuka y Skepta; mientras que Cohen competirá con Bon Iver, Bruno Mars, Drake y The Weeknd.



En tanto, "Blackstar" deberá superar a "Konnichiwa", de Skepta; "Made In the Manor", de Kano; "Love & Hate, de Michael Kiwanuka; y "I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It", de The 1975, para alcanzar el galardón al mejor álbum.



Bowie, quien murió el 10 de enero de 2016 en Los Ángeles, a causa de un cáncer, había competido por estos premios con seis nominaciones en 2001 pero no había logrado vencer en ninguna categoría.

Entre otros rubros importantes, se encuentra el de mejor artista femenina, premio por el que pujarán Anohni, Ellie Goulding, Emeli Sande, Lianne La Havas y Nao.



En el mismo rubro pero a nivel internacional, están nominadas Beyoncé, Christine and the Queens, Rihanna, Sia y Solange.



Por su parte, The 1975, Bastille, Biffy Clyro, Little Mix y Radiohead podrían obtener el reconocimiento al mejor grupo británico; mientras que en a nivel internacional compiten A Tribe Called Quest, Drake & Future, King of Leon, Nick Cave and The Bad Seeds y Twenty One Pilots.