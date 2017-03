Los detalles del "Sép7imo Día" que reúne al Cirque du Soleil con Soda Stereo

La mirada que el Cirque du Soleil ha sacado como conclusión al adentrarse en el mundo de las letras y las canciones de Soda Stereo con "Sép7imo Día (No descansaré)", dio forma al primer espectáculo que la compañía canadiense dedica a un grupo de habla hispana y que desde mañana se instalará en el Luna Park.



De esta manera Soda Stereo tendrá el honor de ubicarse junto a los Beatles y a Michael Jackson a quienes el Cirque dedicó sus espectaculos "Love", "The Inmortal Tour" y "One", respectivamente. Y la respuesta del publico ha sido un suceso que ha agotado 32 de las 70 funciones previstas en el estadio porteño sito en Madero 420.



El tour del encuentro entre el circo y la banda luego seguirá por Córdoba, Chile, Perú, Venezuela y Colombia y recién para el 2018 se prevé una larga estadía en México -donde los fans de Soda se cuentan por hordas- y otra gira por las principales ciudades de los Estados Unidos.



Tal como lo explica Daniel Kon, el manager de Soda Stereo, a Télam "el espectáculo es la visión que el Cirque percibe acerca de todo el arte de Soda. No es un concierto, no tienen nada que ver con un recital".



Pero esa mirada contará con una música que recorrerá el show y fue mezclada, masterizada y digitalizada por los ex Soda Zeta Bosio y Charly Alberti y el sonidista de cabecera del conjunto liderado por Gustavo Cerati, Adrián Taverna.



Benito y Lisa Cerati, hijos del fallecido líder, concurrieron a los estudios Unísono, propiedad del artista, donde se realizó todo el trabajo, y dieron su aprobación a la mezcla.



"Benito mostró un conocimiento impresionante de las canciones, porque se tomaron los masters originales y se hizo un trabajo canal por canal para restaurar el audio y se agregaron muchos detalles", detalla Kon.



El manager del conjunto que gestó álbumes como "Signos" y "Dynamo", apunta que "Benito decía 'uy, que buenos esos coros' y Zeta y Charly le recordaban que los habían grabado en aquella época pero quedaron sepultados por la mezcla. Y luego Benito cantaba y se puso muy contento".



Kon recuerda que en septiembre de 2014, cuando muere Cerati,. él, Diego Sáenz, CEO de PopArt y el empresario Roberto Costa tenían previsto un viaje a Montreal para empezar a pulir el contrato que firmarían con el Cirque du Soleil.



"Habiamos tomado la decisión de parar con todo pero cuando consultamos a Laura Cerati, la hermana de Gustavo, y a Lilian, su mamá, ellas nos dijeron que siguiéramos adelante que era el mejor homenaje que le podíamos hacer a la memoria de Gustavo", asegura.



Para cautivar al gigante canadiense, Sáenz le relata a Télam que "fuimos con data, videos y abundante material que explicaba todo lo que significa Soda para América Latina", detalla.



En el 2014, el productor ejecutivo del Cirque, Charles Joron y Jean-Francois Bouchard recibieron a Kon, Costa y Sáenz, con casi un si en la boca, es que meses antes, la empresa reunió a "todos sus trabajadores de origen latino en uno de sus talleres y Joron les dijo les voy a dar dos palabras y queremos que nos digan que significan para ustedes: Soda Stereo".



"Los chicos empezaron a los gritos, cantaban las canciones de Soda, los bailarines bailaban y todos y se turnaban para explicarle a Joron y Bouchard lo que significa Soda para América Latina. Todos les decían que había que aceptar. Así que el Cirque encargo unos focus group en América Latina y dieron resultados altamente positivos", reseña Sáenz.



En el 2015 llegaron a la Argentina, los creativos del Cirque que visitaron Buenos Aires, las salas de ensayo, los estudios, el garage de la familia Alberti donde Soda hizo sus primeros ensayos, y luego charlaron con los sobrevivientes, integrantes del staff del grupo y la familia de Cerati.



"En Montreal tenian una sala con tres paredes llenas de fotos de la banda, las tapas de los discos y las letras en castellano y otra versión traducida y se aprendieron todo. Y eso contagio a todo el sattf, por eso en esta puesta hay artistas ucranianos, rusos, checos, franceses, canadienses. Tendremos 35 artistas en escena y 43 detrás de escena, de 18 nacionalidades distintas: rusos, ucranianos, ingleses, australianos, neozelandeses, estadounidenses, canadienses, franceses, japoneses, mexicanos, y argentinos", especifica Sáenz.



En las reuniones con Zeta, Charly y Laura Cerati, el bajista les propuso al Cirque trabajar con publico debajo de los artistas, como en un recital y como lo hacían antes las compañías circenses, y los canadienses aceptaron.



De esta manera acróbatas, malabaristas y payasos se verán cara a cara con el público y algunos de los números comenzaran en el campo del Luna Park, donde no habrá asientos para los asistentes.

Y además entre la escenografía y en las puestas habrá muchos guiños y destacados que referirán al universo pop que Soda Stereo construyó desde 1982 y con siete álbumes de estudio.



La obsesión con Soda fue tal, que el Cirque decidió preservar y destacar la participación de Kabul, el doberman de los hermanos Gastón y Leo Satragno, que aparece en el video de "Dietético", el primer clip de la banda, filmado por Alfredo Lois, en 1984 para acompañar el álbum debut del entonces trío.

El canadiense Michel Laprise, director creativo de "Sép7imo Día", adelanta a Télam que "los fuertes lazos entre la banda y su público me inspiraron para construir un planeta. Creamos un mundo Soda Stereo. En este planeta el tiempo es elástico. El día dura ahí 22 horas, aunque a veces más porque la gente quiere seguir festejando".



"En el séptimo día de la creación, Dios hizo una pausa; pero no es el caso de Soda Stereo. Por eso Cerati dice: 'No descansaré' en una parte de su canción "(En) el septimo día", desmenuza con una sonrisa.



"Creamos una civilización Soda Stereo basada en su herencia, aspectos de sus videos, discos y conciertos. Hay personajes, objetos, referencias culturales. En este planeta imaginamos ríos de letras de canciones. Todo es un universo muy onírico", concluye Laprise.