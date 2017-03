Los creadores de Game Of Thrones se apartaron de un posible spin-off

Con el final de Juego de Tronos "a la vuelta de la esquina", no han tardado a circular los primeros rumores y especulaciones sobre la posible continuidad de la serie más exitosa de todos los tiempos en forma de 'spin-off' o precuela.

De hecho, hace pocos meses que el máximo directivo de HBO, Casey Bloys, reconocía que la cadena estaba interesada en alargar un poco más la vida de la ficción y que el primer paso sería dar con la forma correcta y, por supuesto, el guionista correcto. Poco después, el CEO de la prestigiosa cadena Richard Plepler adelantaba que un nuevo proyecto ambientado en el mundo creado por George R.R. Martin se encontraba en "conversaciones embrionarias".

Poco más se ha vuelto a hablar sobre el tema, puesto que el equipo de la serie, productora, y cadena se encuentran 100% concentrados en la recta final de Juego de Tronos, que estrenará su séptima temporada en verano y que acaba de confirmar que la octava y última entrega constará de seis episodios. Sin embargo, los 'showrunners' David Benioff y D.B. Weiss han sido preguntados por ello en el panel de la serie del festival South by Southwest 2017 (SXSW) celebrado el pasado fin de semana e insistren en que ellos no estarán involucrados en nuevos proyectos.

Creo que HBO podría hacer bien una precuela o 'spin-off' y estoy deseando verlo y creo que será genial, pero creo que debería haber nueva sangre para ello

La no participación de Benioff y Weiss en una nueva serie sobre Juego de Tronos es una mala noticia para los fans, puesto que la pareja ha demostrado ser un fantástico tándem en la adaptación de la famosa saga aún inacabada de George R.R. Martin. No obstante, no se descarta que alguien familiar con la producción de la serie de HBO sea escogido para hacerse cargo del potencial 'spin-off'.

Fuente: Sensacine