Los Chimeno en Jesús María

Los Chimeno, el grupo que este año está celebrando sus 20 años en los escenarios, está desde el lunes en Córdoba, para asistir a los compromisos de prensa previos a su presentación en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore de Jesús María, uno de los epicentros más reconocidos del folclore de nuestro país.



La agrupación formada por los hermanos Ricardo y Pío Chimeno y Pablo Calderón se presenta hoy en el festival donde compartirán escenario –entre otros– con Ligia Piro, Fabricio Rodríguez y Abel Pintos.

A raíz de su presencia en este festival y luego de concluir un muy buen año, Los Chimeno están cerrando presentaciones con algunos productores para dar forma a su agenda de 2017.



"Para nosotros el 2016 fue el mejor año y con vistas de que este sea igual o mejor. Desde octubre a diciembre fuimos varias veces a Tucumán, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, a festivales y esto se lo debemos mucho a las peñas que hacemos. El interés se extendió a otras provincias", explica Ricardo Chimeno en un balance de la positiva situación que están viviendo.



La peña de Los Chimeno los llevó a hacerse conocidos entre sus colegas y en otras latitudes, a pesar de lo reciente de esta convocatoria, ya que en 2014 y 2015 hicieron una sola edición por año y en 2016 concretaron dos, situación que se superará con las tres fechas que tienen programadas para este 2017 (mayo, julio y octubre, en el estadio Polimeni de Las Heras).



De Mendoza al país

Antes de llegar a Córdoba estuvieron en Malargüe y en Santa Rosa y en los próximos días estarán en Tunuyán y La Paz, en vendimias departamentales y festivales, en un recorrido conocido para ellos, en tanto que es la primera vez que pisarán el escenario de Jesús María.



"En este encuentro cordobés se ven las diferencias del folclore de nuestro país, se escucha música de distintas regiones. La música de Mendoza no está difundida a nivel nacional como pasa en otras provincias como Salta o Corrientes, pero hay una camada de músicos jóvenes que están impulsando fuertemente toda la región de Cuyo y humildemente nos consideramos parte de esto. Creo que se viene una movida muy importante del folclore cuyano", explica Ricardo.



La extensa tradición de nuestra música en el resto del país suena cargada de notas nuevas: "la música cuyana les resulta muy novedosa, y si bien no han salido exponentes masivos –como podría ser el Chaqueño Palavecino– cuando hacemos folclore cuyano en otras regiones, por ejemplo en el Norte de la Argentina, les resulta nuevo, simpático, agradable y les llama la atención por lo diferente", refiere el integrante de Los Chimeno.



Y su último trabajo discográfico les ha deparado una grata sorpresa: "A nuestro cuarto disco, Caluyo, lo presentamos en la peña de julio pasado y viene con un éxito enorme. La Cueca de las farras ha llegado a vendimias departamentales y distritales y la están cantando otros grupos, por ejemplo del Norte del país, y está sonando mucho en radios de otras provincias. En relación a cómo se está moviendo la música en Mendoza, podemos decir que este disco ha tenido muy buena aceptación", explica Ricardo.



Grupo ideal

Para Ricardo, gran parte del éxito que están cosechando luego de 20 años de trabajo, se debe al buen equipo de trabajo que han logrado conformar: "Este grupo humano es hermoso, por eso es tan buena la convivencia", dice Ricardo en un detalle no menor, ya que hace muchos días que por la gira no regresan a sus casas.



Y no deja de sorprenderse por la recepción de la gente: "Nos seguimos sorprendiendo del cariño con que nos reciben. Venimos de cerrar dos festivales nacionales: el del Chivo en Malargüe y el de la Cueca y el Damasco en Santa Rosa y en los dos casos tocamos a las 3 y media de la mañana y la gente se quedó a escucharnos. Esto que nos está pasando no tiene precio", concluye agradecido Ricardo.