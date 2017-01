Los actores de Hollywood quieren proteger su imagen de la resurrección cinematográfica

La resurrección de Peter Cushing ha generado opiniones muy contrarias tanto entre los espectadores de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' como los propios profesionales de la actuación; y es que, al parecer, la nueva tendencia de la industria del celuloide de resucitar personajes (y actores) con tecnología digital, observable en 'Rogue One: Una historia de Star Wars', no ha caído en gracia de los intérpretes.

Las celebridades hollywoodienses no han quedado tan maravilladas con este milagro cinematográfico sino todo lo contrario. La reinserción de Peter Cushing en la saga 'Star Wars' ha movilizado a los profesionales de la interpretación a poner cierto control sobre cómo sus personajes (y ellos) serán retratados una vez dejen este mundo. Tanto los intérpretes como sus herederos están ciertamente preocupados del uso que los estudios puedan hacer de su imagen y de que esta pueda ser mancillada. Algunos incluso piden descartar directamente cualquier representación en la que se incluya sexo, violencia, alcohol, y/o drogas.

El encargado de transmitir sus deseos ha sido Mark Roesler, presidente de la CMG Worlwide, una organización que se dedica a representar y proteger tanto a las celebridades como a sus propiedades: "Están cada vez más implicadas en proteger sus derechos de propiedad intelectual. Entienden que su legado continuará más allá de su vida", afirma Roesler.

Antes de su muerte en 2014, el actor Robin Williams prohibió en su testamento cualquier uso de su imagen con propósitos comerciales hasta 2039. Así mismo descartó por completo cualquier inserción digital en películas o series de televisión u hologramas, como el que mostraron del rapero Tupac Shakur durante un concierto en el festival Coachella de California en 2012.

Primero Lucasfilm, Industrial Light & Magic, y Disney; ahora la SAG-AFTRA, institución que se encarga de la representación de más de 160.000 actores, no ha dudado en pronunciarse al respecto: "El asunto es directo y claro: El uso del trabajo de los interpretes de este modo tiene obviamente valor económico y debería ser tratado como corresponde", sostiene su representante. Es una realidad que la muerte de los intérpretes siempre ha supuesto un groso incremento de ventas. Elvis Presley y Michael Jackson repiten año tras año en los primeros puestos en la lista de fallecidos con mayores ingresos (alrededor de 10 millones de dólares al año) de la revista Forbes.

No obstante, John Knoll (Industrial Light & Magic) defiende que resucitar a Peter Cushing en la pantalla era necesario por "motivos de la historia muy sólidos y defendibles" pues se trata de un personaje crucial para la trama de 'Rogue One'. "Es un proceso muy caro y laborioso. No puedo imaginar que alguien se comprometa con algo así de forma casual". Es más, si Disney decidiera recuperar la imagen de Carrie Fisher en 'Star Wars: Episodio VIII' y devolver a Leia su galaxia, el coste que la compañía tendría que asumir para lograrlo sería mucho mayor al que tendría que pagar a los herederos de Fisher.

Fuente: ECartelera