Logan se estrena el 3 de marzo, la cinta de James Mangold marcará el final de la etapa del actor Hugh Jackman en el universo mutante de 20th Century Fox. Muchos son los rumores y teorías que surgen sobre la cinta, algunos de ellos se confirmarán y otros no, pero este es un momento para sacar a relucir la imaginación de los fans.





La última sinopsis extendida publicada en Internet parece establecer la conexión entre Logan y X-23, una unión que va más allá de sí mismos y que les conecta en su ADN. Ahora las teorías rondan la idea de ver a Jackman con un traje de los X-Men o con algún tipo de uniforme, aunque esté ajado y sea viejo sería una forma de conectarle con el pasado, de devolverle a una época en la que todo era mucho más fácil, aunque no lo pareciera.





Logan



Este fin de semana, Jackman publicó una imagen de un muñeco de Wolverine con el traje original del personaje, el mítico uniforme amarillo y negro. Esto, aunque no está relacionado en forma alguna con la cinta, sí ha hecho que muchos fans le pidan al actor una cosa: que se ponga ese traje antes de despedirse. Muchos no conciben no haber podido disfrutar del Wolverine de los cómics al completo, y ese look sería el final perfecto.





Fuente: Sensacine