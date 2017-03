"Lo mejor del cine argentino son los documentales"

El cineasta Juan José Jusid, quien se encuentra rodando su decimoquinto largometraje, que protagonizan Pablo Rago y Cecilia Dopazo, aseguró que "lo mejor que le ha pasado últimamente al cine argentino es el documental".



"Hay varios documentales que muestran una renovación y una búsqueda por hallar nuevas formas narrativas que, para mí, los ubican por encima de las películas de ficción que se hacen en la Argentina", sostuvo Jusid durante una entrevista con Télam.



Del otro lado del teléfono y en un alto del rodaje de "El viaje" en la ciudad bonaerense de Bolívar, mencionó entre sus documentales favoritos a "'Yo no sé que me han hecho tus ojos', de Sergio Wolf y Lorena Muñoz; 'Los próximos pasados', también de Muñoz; 'Trelew', de Mariana Arruti; 'Bialet Massé, un siglo después', de Sergio Iglesias; y los que ha hecho Ulises de la Orden ('Río arriba', 'Tierra adentro' y 'Desierto verde')".



En cambio, el autor de "Tute Cabrero" (con el que debutó en 1968), "No toquen a la nena", "Plata dulce", "Espérame mucho", "Asesinato en el Senado de la Nación" y "Made in Argentina" consideró que "el cine de ficción nuestro es irregular. Hace tiempo que no veo una película de ficción sólida".

Y en el mismo sentido, Jusid relativizó la importancia de algunos títulos que tuvieron los favores de los espectadores porque, dijo, "un éxito de taquilla no siempre se corresponde con un hecho artístico relevante".



El realizador, de 75 años, resaltó que para contar la historia de "El viaje", "estoy por primera vez intentando hacer una producción independiente, ya que anteriormente siempre había trabajado en un contexto más comercial e industrial".



Sin embargo, esta coproducción con Brasil enfocada en el mundo de los adolescentes y el bullying que escribió con César Copello, remitió a Jusid a su experiencia para "Bajo bandera", película basada en el libro homónimo de Guillermo Saccomanno y en la historia real del soldado Omar Carrasco cuyo asesinato impulsó el final del servicio militar obligatorio.



"'El viaje' implica para mí una vuelta a una película personal que no hacía desde 'Bajo Bandera', hace ya 20 años", comentó el también responsable de títulos más ligeros y por encargo como "Un argentino en New York" (1998), "Esa maldita costilla" (1999), "Papá es un ídolo" (2000) y "Apasionados" (2002).



Télam: ¿Cómo vive la decisión de volver a filmar?

Juan José Jusid: Más o menos con el mismo fervor de entonces.



T: ¿Por qué se acercó originalmente al cine?

JJJ: De joven había elegido estudiar letras y creía en la narración pero por mi experiencia posterior con los títeres me fui acercando al cine por su potencia narrativa y por su capacidad de llegar masivamente al público.



T: ¿De qué trata "El viaje"?

JJJ: Es el intento de un papá joven que se fue del país y es convocado por su ex mujer para hacerse cargo de un chico que tiene problemas. Este viaje no sale bien pero se restablece el vínculo de una manera distinta a la que estaba prevista. En ese reencuentro aparecen la violencia, el bulying y las diferencias comunicacionales porque siempre cuesta hacerse cargo, contener y amar al otro.



T: ¿El hecho de contar con una trayectoria como la suya le genera buenas expectativas de taquilla a la película?

JJJ: La trayectoria no significa convocatoria, pero esta comedia dramática que terminaremos de rodar en agosto y queremos estrenar a partir de esa fecha, cumple con algo que me gusta experimentar: El de un cine que parece liviano pero se va espesando.



T: ¿Cómo diseñó el elenco para "El viaje"?

JJJ: He podido elegir a casi todo el elenco con absoluta libertad. Considero que Pablo Rago es uno de los actores más talentosos de su generación y pude convocar a Cecilia Dopazo para que asume el rol de su ex mujer. En cuanto a Tomás Wicz que es el adolescente de la historia, lo conocí cuando hice un episiodio de "Historias de diván" por Telefe.



Después hay participaciones pequeñas de Valentina Etchegoyen haciendo su debut cinematográfico y de Mario Alarcón y se suma Débora Nascimento a quien se vio en la telenovela "Avenida Brasil" y que compone a la actual novia del protagonista.