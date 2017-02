Llegó la hora del Jazz

HOY

Desde esta noche, la isla del lago del Parque General San Martín se verá invadida con lo mejor que el jazz local tiene para ofrecer. Se trata de una nueva edición del ciclo que es un clásico del calendario veraniego mendocino: "Jazz en el lago".En dos jornadas, hoy y mañana, a partir de las 20.30 y con entrada gratuita, se presentarán diez agrupaciones, ofreciendo propuestas variadas que abordan el jazz desde diferentes perspectivas.La grilla de artistas se definió mediante la votación de un jurado, pero hay un puñado de bandas invitadas, que fueron seleccionadas por la Secretaría de Cultura, y serán las que estén a cargo del cierre de cada una de las veladas.Entre ellas, aparece Phil Maturano Trío, encabezada por el baterista que da nombre a la banda, quien creció en Mendoza y visita con frecuencia la provincia para ofrecer clínicas, recitales y visitar a su familia.El trío está formado además por Alejandro Demogli, en guitarra, y Arturo Puertas, en bajo. Ellos son los músicos argentinos con los que el batero toca cuando está aquí. "Son de los mejores músicos que hay en Argentina", deslizó Maturano.Escenario entrevistó al músico para conocer más al respecto del show que ofrecerá esta noche y su visión del presente del jazz.Actualmente, el músico está radicado en Nueva York, pero viaja por el mundo demostrando su talento en la batería. Es considerado uno de los mejores por sus pares.–Vamos a hacer algunos temas originales de mi último CD y algunos "standars" del jazz, el concepto detrás de esa palabra es que se trate de clásicos cuyas interpretaciones tengan arreglos propios. Mi objetivo es ser original y no interpretar un tema como lo hacen cientos de otros músicos. Por eso, incorporo en estas interpretaciones músicas del mundo. Por ejemplo, aparecen ritmos de África, Cuba y Brasil. Hacemos una especie de menjunje de jazz y música del mundo.–Se sabe que tenés parientes aquí y por eso viajás seguido, pero ¿extrañabas tocar en la provincia?–Sí (risas). Trato de venir casi todos los años, pero no siempre es posible tocar. Desde que tengo dos años viajo a Mendoza, ya que mi familia es oriunda de aquí. Desde los 10 años y hasta los 14, viví aquí, con la familia de mi tío. Fue mi tío quien me salvó la vida porque me dio un hogar justo cuando mis padres se estaban separando y estaban muy locos (risas). Mi tiempo en la provincia me marcó muchísimo y por eso mi nexo con Mendoza es muy fuerte.–El mayor problema es que no cualquiera puede tocarlo. Requiere de mucha dedicación y estudio, además, al igual que con cualquier otro género musical, para poder interpretarlo, hay que vivirlo y aprenderlo con quienes lo hacen, en su país de origen. El marketing de los libros muchas veces contribuye a que la gente piense que leyendo un libro, milagrosamente va a aprender a tocar, pero eso no existe. He escuchado a gente zafar arriba del escenario, porque se puede zafar sabiendo lo básico. Ahora, llegás a tocar así en Nueva York y te comen vivo. Está en cada músico ser lo suficientemente responsable para entender la importancia de cada género. No creo que el jazz esté en decadencia, como suele decirse, sino que hay muchos músicos que han perdido la perspectiva y no profundizan. Me crié en una época en la que la educación era más severa, así fue mi formación de la mano de mis maestros.–No, no la vi. La que sí vi fue Whiplash y me pareció muy poco realista. Totalmente desacertada (risas). Todos los bateristas nos morimos de la risa por eso. Lo que sucede es que ese mundo, el de los músicos de jazz, para que parezca cinematográfico lo reducen, cuando perfeccionarse en el jazz lleva años y años. Históricamente, transferir el jazz al cine ha sido algo muy difícil. Creo que se debe a que los directores que eligen esta temática no se meten realmente en el interior de lo que atraviesa un músico de jazz. Hay una película que sí me gustó, me pareció más real incluso. Se llama Bird y la dirigió Clint Eastwood. También hay una muy buena sobre Charlie Parker, Sweet, Love, Bitter.–Es una pena, realmente. La culpa la tiene la industria musical porque apuntan al gusto promedio de los diferentes grupos demográficos para cautivar a las personas y vender más. No quiero sonar como alguien trágico, pero creo que son los músicos los responsables de tomar este arte y darle para adelante. Hay agrupaciones haciendo cosas muy interesantes, como Snarky Puppy. La última tendencia es usar internet y las redes sociales para hacerle llegar a la gente música un poco más sofisticada ,dado que es difícil llegar a las radios. Por mi parte, yo salgo a buscar mis propios lugares para tocar, para grabar y editar mis discos, porque es mi tarea. No puedo esperar a que vengan a buscarme porque toco bien o porque soy bueno en lo que hago. Uno lo termina haciendo por amor, porque no es que lo que uno gana con esto, te vaya a cambiar la vida.FunkoideImpromptu QuartetWest Jazz BandLos CaravanaPhil Maturano TríoLes FousSebastián Kusselman TríoLes GitansManhattan Jazz Vocal & Cobo's Jazz QuartetSergio Verdinelli TríoHora y lugar desde las 20.30, en la isla del Parque General San Martín (Ciudad)Entradas gratis