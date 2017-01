Llegó el avance de la nueva temporada de Stranger Things

La segunda temporada de Stranger Things viene con más hype que todos los productos de Apple juntos jaja, no, y eso se nota en que cada vez que sale algo relacionado con esta serie de Netflix, Internet comienza a convulsionar. Lo mismo pasó hoy con el primer teaser oficial del nuevo ciclo de la producción, la que fue publicada hoy por la cuenta española de Twitter del servicio de streaming.

Con la leyenda "Nada está claro en el otro lado", podemos ver la silueta de Eleven junto a otras formas abstractas, las que nos podrían dar a entender que el personaje está o irá a The Upside Down durante esta nueva historia.La segunda temporada incluirá nueve episodios, los que estarán ambientados unos cuántos meses después del fin del primer ciclo, explicando los cabos sueltos de Barb y el paradero de Eleven, además de otros eventos.Se espera que todo esté disponible en Netflix durante el mes de julio de este año, a pesar de que no se conoce la fecha exacta de estreno de la continuación de esta historia.

Fuente: FayerWayer