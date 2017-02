Llega una nueva temporada de "The Missing"

El lunes a las 21 DirecTV estrena la segunda temporada de "The Missing", un policial británico en el que se relatará la reaparición en Alemania de una joven que había sido secuestrada 11 años antes.



Su regreso conmueve a la comunidad de una pequeña localidad alemana, mientras que la búsqueda de su captor podría arrojar luz sobre la desaparición de otra joven.



La segunda parte de la serie, creada y escrita por los hermanos Harry y Jack Williams, tendrá 8 episodios y un elenco en el que destacan David Morrissey (conocido por su papel de villano en "The Walking Dead"), Keeley Hawes ("Line of Duty"), Tchéky Karyo ("GoldenEye"), Anastasia Hille ("Blanca Nieves y el cazador") y Laura Fraser ("Breaking Bad"), entre otros.