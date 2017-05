Llega la miniserie policial "Deep Water" a Sundance TV

Los cuatro episodios que componen la miniserie se emitían en formato de maratón, a razón de dos capítulos este martes y los dos restantes este miércoles en el mismo horario.



"Deep Water" fue un éxito en la televisión australizana y está protagonizada por Noah Taylor ("Game of Thrones" y "Peaky Blinders") y Yael Stone (Lorna Morello en "Orange is the new black"), quienes encarnan a los detectives Nick Manning y Tori Lustigman.



La trama está ambientada en Bondi, playa ubicada en los suburbios de Sidney, donde aparece el cuerpo mutilado de un joven.



Nick y Tori descubren que el caso parece estar ligado a otros incidentes similares y que todas las víctimas son jóvenes gays contactados por el homicida a través de una aplicación para teléfonos celulares de citas y encuentros sexuales.



Además, los investigadores encuentran evidencia que hace pensar que puede haber relación con otros crímenes contra homosexuales perpetrados en las décadas de 1980 y 1990, también sucedidos en Bondi, aunque esos casos fueron resueltos como suicidios, desapariciones o muertes inexplicables.



A partir de sus hallazgos, los investigadores deberán trabajar contrarreloj para hallar al asesino antes de que dé su siguiente golpe, mientras Lori debe lidiar con el recuerdo de su hermano desaparecido en el pasado.

